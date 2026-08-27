Apagón de madrugada deja a decenas de familias sin luz en la invasión Leovigildo Gómez de Campeche

Desde las dos de la mañana de este jueves, decenas de familias que habitan en la invasión del sector Leovigildo Gómez permanecen a oscuras debido a un prolongado corte en el suministro de energía eléctrica. La falta de corriente no solo ha encendido las alarmas por la posible pérdida de alimentos acumulados en los refrigeradores, sino que también ha paralizado las actividades de niños y jóvenes estudiantes que dependían de la conexión a internet para cumplir con sus tareas escolares.

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Naomi Novelo, vecina de la calle Jerusalén en el área del asentamiento, relató la frustración que viven en la zona ante la falta de una respuesta directa por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Al intentar reportar la falla, los afectados únicamente reciben la atención automatizada del conmutador.

“Solamente la máquina contesta que están en proceso de reparación para el suministro, que ya está reportado”, señaló la habitante, quien enfatizó la afectación que sufren los estudiantes de la zona al no poder concluir sus labores escolares sin el servicio.

La problemática no se limita a este punto de la ciudad. Diversos reportes señalan que cuadrillas de la CFE también se encuentran atendiendo fallas e interrupciones en el servicio eléctrico en otros sectores de la capital campechana, entre ellos las colonias Solidaridad Urbana, Tomás Aznar y zonas del barrio de Santa Ana.

Por el momento, los vecinos afectados en el sector Leovigildo Gómez continúan a la espera de que el personal técnico acuda al sitio para restablecer la luz, temiendo que la suspensión del servicio se prolongue por más horas en medio de las altas temperaturas.

JGH