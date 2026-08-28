¿Arranca la carrera por la gubernatura? Acusa campaña anticipada de pablo Lazarus

La designación del exalcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, fue interpretada por la oposición como el ‘destape’ anticipado del virtual candidato de Morena a la gubernatura de Campeche en 2027. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó al partido guinda de pretender darle la vuelta a la legislación electoral mediante una figura partidista que, sostuvo, en los hechos tiene como objetivo posicionar desde ahora a quien buscaría contender por la gubernatura, por lo que exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) actuar y sancionar cualquier acto de proselitismo anticipado

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El dirigente estatal del tricolor, Ricardo Medina Farfán, acusó que Morena demuestra una vez más que no está dispuesto a respetar los tiempos establecidos por la ley electoral. Advirtió que la oposición vigilará las actividades de Gutiérrez Lazarus y no descartó recurrir a las instancias electorales para denunciar un eventual proselitismo anticipado. Subrayó que todavía no inicia formalmente el Proceso Electoral de 2027 y, sin embargo, ya se realizan actividades políticas encaminadas construir una candidatura, por lo que demandó que las autoridades electorales no sean omisas ante estas prácticas.

Medina Farfán también arremetió contra el presunto uso de cuentas oficiales de dependencias estatales para emitir posicionamientos políticos y atacar a partidos opositores. Consideró que utilizar recursos humanos, tecnológicos y presupuestales de instituciones públicas para favorecer intereses partidistas podría constituir una falta administrativa y, eventualmente, un ilícito, por lo que anticipó que el PRI analizará presentar las denuncias correspondientes.

En contraste, el dirigente estatal de Morena, Erick Reyes León, justificó la designación al señalar que Gutiérrez Lazarus. Aseguró que el encargo del exalcalde será fortalecer la unidad y organización del movimiento en los 13 municipios, además de sumar simpatizantes.

Reyes León aprovechó el anuncio para presumir la fuerza electoral de Morena rumbo a 2027 y exhibió encuestas que, afirmó, colocan al partido por encima de sus adversarios. Incluso mostró mediciones en las que Gutiérrez Lazarus aparece al frente de las preferencias, con una ventaja sobre Movimiento Ciudadano (MC), argumento que refuerza la percepción de la oposición de que la nueva coordinación partidista funciona, en los hechos, como plataforma de posicionamiento electoral.

El morenista aseguró que el partido continuará recorriendo el Estado y organizando asambleas y brigadeos, al tiempo que presumió contar con 116 mil afiliados. Mientras Morena presenta estas actividades como parte de su organización interna y defensa de la soberanía nacional, la oposición las observa como el inicio adelanta