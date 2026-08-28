PRI en Campeche denuncia uso político de cuentas oficiales y exige transparencia

Dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se manifestaron en la estatua del Jaguar, ubicada en la Plaza de la República, para exigir transparencia en el manejo de los recursos públicos por parte del Gobierno del Estado y advertir que no permitirán que las instituciones sean utilizadas con fines político-partidistas.

Integrantes del Comité Directivo Estatal (CDE) priísta confirmaron que ya presentaron denuncias ante el Instituto Electoral del Estado (IEEC) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) por presunta responsabilidad administrativa, luego de que la cuenta oficial de la Policía Campeche replicara contenido de carácter político-partidista en contra de su partido, vinculándolo con el partido Movimiento Ciudadano (MC).

Noticia Destacada Atropellan a adulto mayor y conductor se fuga en el Centro de Campeche

El dirigente estatal priista, Ricardo Medina Farfán, señaló que las cuentas vinculadas con la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) deben utilizarse exclusivamente para mantener comunicación institucional con la población y no para realizar señalamientos políticos.

Consideró que la utilización de una cuenta oficial para replicar este tipo de contenidos constituye un posible desvío de recursos públicos, además de vulnerar los principios de imparcialidad, objetividad y legalidad que deben regir a las instituciones gubernamentales.

“Este gobierno confunde el ejercicio del poder con el ejercicio de acciones partidistas”, sostuvo, al señalar que la Policía debe servir a todos los ciudadanos y mantenerse al margen de cualquier disputa política.

Medina Farfán explicó que las denuncias buscan que se determinen responsabilidades contra quienes resulten responsables de estos hechos, pues advirtió que este tipo de conductas también resta confiabilidad, legalidad y credibilidad a las instituciones públicas, además de representar un riesgo para el proceso electoral que viene.

Por su parte, la delegada priista, Norma Ponce, afirmó que el PRI no permitirá ser silenciado y acusó a gobiernos emanados de Morena de intentar fabricar delitos para intimidar a sus opositores. Aseguró que continuarán recurriendo a las instancias correspondientes para denunciar lo que consideren violaciones a sus derechos y a la libertad de expresión.

La priista también cuestionó el desempeño de la actual administración estatal y sostuvo que las obras y acciones emprendidas por el Gobierno del Estado carecen de beneficios reales para la ciudadanía.

Criticó particularmente las condiciones económicas y los servicios públicos de Campeche, al afirmar que, pese a su riqueza natural y petrolera, la Entidad permanece entre los últimos lugares en desarrollo económico del país.

Finalmente, los priistas aseguraron que mantendrán sus recorridos por comunidades y colonias del estado para recoger las demandas ciudadanas y refrendaron que continuarán señalando lo que consideren errores de la administración estatal.