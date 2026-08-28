Pasajeros denunciaron en el aeropuerto de Cancún presunta negativa de aerolínea para abordar vuelo de regreso

Pasajeros que adquirieron vuelos redondos entre Ciudad de México y Benito Juárez denunciaron ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) la negativa de una aerolínea para permitirles abordar su vuelo de regreso, pese a contar con una reservación.

Everardo Guzmán y Yandri Salaché llegaron a esta ciudad el 18 de agosto y ayer pretendían regresar a su lugar de origen; sin embargo, señalaron que Viva les informó que únicamente habían seleccionado, confirmado y pagado un asiento.

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La pareja acudió al módulo de atención de la Profeco instalado en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), luego de que personal de la compañía aérea se negara a resolver la situación. Los afectados perdieron el vuelo y solicitaron orientación sobre las acciones que pueden emprender como consumidores.

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades, los pasajeros tienen derecho a recibir una compensación cuando se presenten situaciones previstas en la Ley de Aviación Civil, particularmente cuando las empresas incumplen las condiciones contratadas o afectan los derechos de los usuarios.

La Procuraduría dijo que solo uno de cada tres asuntos obtiene una respuesta favorable hacia los perjudicados / Rodolfo Flores

Abel Madera, representante de la Profeco en el módulo de la Terminal 2 del la terminal aérea, informó que durante las últimas dos semanas se atendió un promedio de 18 casos relacionados con problemas con aerolíneas. Señaló que únicamente uno de cada tres asuntos obtiene una respuesta favorable para los viajeros.

“En las dos recientes semanas se han atendido un promedio de 18 casos con problemas con las aerolíneas, solo uno de cada tres se llega a obtener respuesta favorable para los viajeros”, declaró.

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Por su parte, Adamaris Muñoz, representante de la aerolínea en el módulo de atención, aseguró que en la mayoría de los casos se busca llegar a una conciliación y brindar apoyo a los pasajeros. Explicó que ante situaciones de sobreventa, los viajeros deben asegurar sus asientos antes de la fecha programada para el vuelo.

La Profeco señaló que los usuarios pueden solicitar atención cuando una aerolínea incumpla las condiciones ofrecidas, vulnere sus derechos, registre retrasos o cancele vuelos.

De acuerdo con las autoridades, los usuarios tienen derecho a recibir una compensación cuando atraviesan por situaciones derivadas de la legislación aeronáutica / Rodolfo Flores

El módulo de la dependencia federal recibe diariamente entre cinco y 10 quejas relacionadas con retrasos y presuntos malos tratos por parte de aerolíneas. La oficina permanece abierta durante todo el año para proporcionar asesoría y atender reclamaciones.

Registrar el aeropuerto un promedio de 350 operaciones diarias entre llegadas y salidas, por lo que la Profeco mantiene este servicio para orientar a los viajeros y, cuando es necesario, canalizarlos a otras terminales o instancias.

En caso de que no sea posible alcanzar una conciliación inmediata, el pasajero puede presentar una denuncia formal ante la dependencia correspondiente en su ciudad o estado, donde se dará seguimiento al caso.