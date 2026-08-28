Peligroso bache queda oculto bajo inundación en la colonia Guadalupe de Champotón

En la colonia Guadalupe reportan severos encharcamientos sobre la calle 10, entre 25 y 27, donde, además, hay un peligroso hoyanco situado en medio de esta vialidad.

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Rubén Delgado explicó que la situación se agrava en esta temporada de lluvias, puesto que, explicó, el agua tarda hasta ocho días en drenarse.

“Aquí se inunda. De hecho, hay un hueco ahí. Tiene más de 20 centímetros de profundidad. Ya se han ido varios carros. De hecho, un chavo en moto se cayó hace unos días”, externó.

El vecino explicó que las lluvias provocan que el agua se extienda por buena parte de la calle, dificultando el tránsito vehicular.

Para rematar, el colono se introdujo al charco para evidenciar la magnitud del problema. “Un metro a la redonda tiene de ancho y de profundidad tiene como 20 centímetros”, añadió.

Ante ello, han solicitado la intervención de las autoridades para que tomen cartas en el asunto y se apliquen medidas correctivas.

JGH