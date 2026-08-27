Alarma contra incendios se activa en oficinas de Telmex y moviliza a policías en Campeche

Elementos de la Policía Estatal y la Policía Turística acudieron a las oficinas de telefonía Telmex tras activarse la alarma contra incendios, sin que se registrara alguna emergencia.

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La situación ocurrió en la calle 8, a la altura de la 49, en el Centro, donde se reportó a la central de emergencias la activación de la alarma en el edificio. A su llegada, los agentes realizaron una inspección para verificar el inmueble.

Los policías se entrevistaron con representantes de las oficinas, quienes descartaron que se tratara de un incendio o alguna situación de riesgo, por lo que los elementos se retiraron del lugar.