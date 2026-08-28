Detienen en Roma a dos mexicanos con más de 17 kilos de metanfetamina ocultos en maletas

Dos ciudadanos mexicanos fueron detenidos en el aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino, en Italia, después de que autoridades aduaneras localizaron más de 17 kilos de metanfetamina en cristales ocultos dentro de sus equipajes.

Los pasajeros habían salido de Monterrey, hicieron escala en Ciudad de México y posteriormente viajaron hacia la capital italiana, donde fueron sometidos a una revisión por parte de agentes de la Guardia de Finanza y funcionarios de la Agencia de Aduanas y Monopolios.

Las autoridades detectaron irregularidades en dos maletas facturadas, entre ellas un peso fuera de lo habitual y una estructura particularmente rígida, lo que motivó una inspección más detallada.

¿Cómo encontraron la metanfetamina en las maletas?

Durante la revisión, los agentes localizaron un doble fondo en el respaldo de uno de los equipajes.

En ese compartimento permanecían ocultos 14 paquetes que contenían un total de 17.415 kilogramos de metanfetamina en cristales, conocida en Italia como “shaboo”.

De acuerdo con la Guardia de Finanza, el compartimento estaba sellado y había sido diseñado para dificultar su detección durante los controles ordinarios de equipaje.

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La droga fue asegurada y quedó bajo resguardo de las autoridades italianas.

¿Por qué sospecharon de los dos mexicanos detenidos en Roma?

Durante un primer interrogatorio, los dos pasajeros señalaron que eran pareja. Sin embargo, sus respuestas sobre el motivo del viaje y los detalles de su estancia en Italia resultaron vagas y contradictorias, lo que aumentó las sospechas de los agentes.

La combinación entre esas declaraciones y las anomalías detectadas en las maletas llevó a las autoridades a realizar una inspección exhaustiva.

Mexicanos quedan detenidos por presunto tráfico de droga

Tras el hallazgo de la metanfetamina, los dos ciudadanos mexicanos fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el transporte de sustancias estupefacientes.

#GdiF #Roma @AdmGov maxi sequestro di oltre 17 kg di metanfetamina in cristalli, cd. “shaboo”, all’aeroporto di Fiumicino. La sostanza era nascosta nei doppi fondi di due valigie provenienti dal Messico. Arrestati 2 corrieri messicani.#NoiconVoi pic.twitter.com/X2B9pkTaYS — Guardia di Finanza (@GDF) August 28, 2026

La Guardia de Finanza informó este viernes 28 de agosto sobre el aseguramiento, considerado uno de los decomisos relevantes de metanfetamina registrados en el aeropuerto de Fiumicino.

Hasta el momento, las autoridades italianas no han informado sobre posibles vínculos de los detenidos con alguna organización criminal ni sobre otros participantes relacionados con el traslado de la droga desde México.

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