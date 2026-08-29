Campeche envejece: 117 mil 688 habitantes ya son adultos mayores y faltan gerontólogos

En el marco del Día del Adulto Mayor, que se conmemora cada 28 de agosto, Campeche se enfrenta a proyecciones que representan desafíos ante el aumento de la población senecta y la necesidad de programas, empleos, infraestructura y adecuaciones de movilidad para brindarles calidad de vida, respeto y dignidad.

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Se prevé que actualmente 11 de cada 100 campechanos pertenecen a la tercera edad y, a mediano plazo, la cifra ascendería al 14 por ciento, información que proyectó el Consejo Nacional de Población, Conapo, hacia el 2029 e incluso hasta el 2030.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar Federal, a través del Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2026, en Campeche están identificadas 117 mil 688 personas adultas mayores, en un rango de edad que parte de los 60 años en adelante.

Las mujeres representan la mayoría, con 60 mil 116 adultas mayores. / Jorge May

La mayoría de las personas en este rubro corresponde a las mujeres, que en total suman 60 mil 116 campechanas, mientras que, en el caso de los hombres, ocupan la segunda posición, con 56 mil 572 sexagenarios o con edades superiores a ello.

Quizá por necesidad o abandono, y otros por sentirse útiles e independientes, en Champotón hay adultos mayores que, pese al paso de los años, continúan activos y salen cada día a ganarse la vida mediante distintos oficios.

Quizá algunos por necesidad o ante una posible situación de abandono; otros, en cambio, por el deseo de sentirse útiles, activos e independientes. Lo cierto es que en Champotón hay adultos mayores que, pese al paso de los años, continúan trabajando y salen diariamente a las calles para obtener sus propios ingresos, en su mayoría mediante la informalidad.

A través de un recorrido por distintos puntos de Champotón, se buscaron historias de quienes, a pesar de su edad y circunstancias, mantienen una actividad productiva, para reconocer el trabajo y las aportaciones de las personas mayores de 60 años en el núcleo familiar y la sociedad.

De acuerdo con datos del Inegi, la población adulta mayor de 65 años y más en el municipio de Champotón registró un incremento del 16.2 por ciento, al pasar de 4 mil 975 personas en 2010 a 5 mil 975 en 2020.

Don Pedro Javier López Puch, un expescador de 67 años, vende artesanías en el malecón de Champotón para mantenerse activo / Jorge May

Algunas son historias de superación, como la de don Pedro Javier López Puch, más conocido como Pico, quien, a sus 67 años, se gana el sustento mediante la venta de artesanías en el malecón de Champotón.

Durante su juventud se dedicó a la pesca, pero el paso del tiempo le cobró factura y tuvo que abandonar el oficio debido a problemas físicos en una de sus rodillas.

Comentó que, aunque recibe la pensión para adultos mayores, destina parte de este ingreso a la adquisición de mercancía que posteriormente comercializa.

“Yo fui pescador en mis tiempos. Ahora trabajo vendiendo artesanías. Me siento útil y, además, puedo generar algunos ingresos para el sustento de mi hogar”, añadió.

Una realidad distinta es la de don Gregorio Tun, quien, aunque no reveló su edad, evidentemente supera los 65 años. Diariamente recorre las calles a bordo de su triciclo para recolectar botellas de PET. En su caso, explicó que continúa trabajando por necesidad, aunque declinó dar más detalles al respecto.

También está la historia de don Melino Delgado, quien durante buena parte de su vida se desempeñó como cortador de caña. Las limitaciones propias de la edad lo obligaron a retirarse, por lo que pasa buena parte de sus días en su domicilio, desde donde observa el movimiento de las calles del Centro de Champotón.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, la población adulta mayor de 65 años y más en Champotón registró un incremento del 16.2 por ciento entre 2010 y 2020, al pasar de 4 mil 975 a 5 mil 975 personas.

Además, la población total del municipio disminuyó 5.8 por ciento, al pasar de 83 mil 21 habitantes en 2010 a 78 mil 170 en 2020.

Es decir, en una década, Champotón registró un incremento del 16.2 por ciento en su población de 65 años y más, mientras que su población total disminuyó 5.8 por ciento.

A la par, de acuerdo con información avalada por la Universidad Autónoma de Campeche, UAC, por cada ciclo escolar que concluye, solo egresan, en promedio, 30 especialistas en gerontología, es decir, personal preparado para acompañar y atender a los adultos mayores en las distintas necesidades que surgen durante esta etapa de la vida.

Cifra que llama la atención si se toma en cuenta que cada vez son más las personas que llegan a edades avanzadas y requieren cuidados y atención especializada.

Hablar de gerontólogos no es hablar únicamente de personas que atienden enfermedades o problemas propios de la edad. Su trabajo va mucho más allá: ayudan a los adultos mayores a mantenerse activos, independientes y conectados con su entorno, además de orientar a sus familias en los cambios que implica el envejecimiento.

Son profesionales que pueden marcar una diferencia importante en la calidad de vida de quienes, después de toda una vida de trabajo y experiencias, merecen llegar a la vejez con dignidad y acompañamiento.

Contar con más gerontólogos resulta cada vez más importante ante una población que envejece y que necesita algo más que atención médica. Se requieren especialistas capaces de escuchar, comprender y atender las diferentes caras de la vejez, desde la salud y la movilidad hasta la soledad, la convivencia y la participación social.

Limitaciones físicas los han obligado a abandonar sus oficios

Celebran en Candelaria

En el marco de la Semana del Adulto Mayor, Candelaria celebró a sus adultos mayores con un festejo lleno de alegría, convivencia y reconocimiento a quienes representan una parte importante de las familias y la sociedad.

En la celebración, se destacó el valor de las personas mayores como ejemplo de experiencia, sabiduría y cariño, además de reconocer las historias y enseñanzas que han compartido a lo largo de los años. El encuentro también permitió brindarles un momento especial, con muestras de afecto y compañía.

El festejo contó con el apoyo de personas que realizaron donaciones para hacer posible esta celebración. Cada aportación ayudó a crear un espacio para que los adultos mayores se sintieran queridos, valorados y acompañados en una fecha dedicada a reconocer su importancia.

La celebración recordó que hablar de los adultos mayores también significa hablar de familia, recuerdos y experiencias que forman parte de la identidad de Candelaria. La jornada dejó como mensaje la importancia de reconocerlos, escucharlos y darles el lugar que merecen.

JGH