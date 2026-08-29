Operativo en Sinaloa deja 8 detenidos y asegura 33 armas largas, explosivos y 11 vehículos

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad en Sinaloa, fuerzas federales y autoridades estatales realizaron distintos operativos que permitieron la detención de ocho personas y el aseguramiento de un campamento presuntamente utilizado por integrantes de la delincuencia organizada.

El Gabinete de Seguridad federal informó que los resultados derivaron de acciones coordinadas encabezadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades locales.

Aseguran 33 armas largas y seis artefactos explosivos

Durante los despliegues realizados en distintos puntos de la entidad fueron asegurados 33 armas largas, además de cargadores y cartuchos.

Las autoridades también localizaron seis artefactos explosivos y una granada, así como equipo táctico y diversas dosis de droga.

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Debido al riesgo que representaban los explosivos encontrados durante las operaciones, personal especializado intervino para inhabilitarlos en el mismo lugar, sin que el comunicado reportara incidentes relacionados con este procedimiento.

Localizan campamento de la delincuencia organizada

Otro de los resultados relevantes fue la ubicación de un campamento presuntamente utilizado por grupos delictivos, además del aseguramiento de 11 vehículos.

Las autoridades federales señalaron que estas acciones forman parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad en Sinaloa y tienen como objetivo afectar las capacidades logísticas y operativas de las organizaciones criminales que mantienen presencia en la entidad.

El Gabinete de Seguridad destacó que la coordinación entre las instituciones federales y las autoridades estatales permite concentrar recursos de inteligencia, investigación y despliegue operativo para intervenir en zonas vinculadas con actividades delictivas.

Resultado del reforzamiento a la seguridad en Sinaloa, en diferentes acciones, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @FGRMexico, @SSPCMexico y autoridades estatales, detuvieron a ocho personas y localizaron un campamento utilizado por la… pic.twitter.com/TwmmCpLO1p — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 29, 2026

Con estos aseguramientos, las autoridades buscan reducir la disponibilidad de armas, vehículos, equipo táctico y otros recursos utilizados por las organizaciones criminales para sus operaciones.

El Gobierno federal sostuvo que los operativos coordinados contribuyen a disminuir la capacidad operativa de los grupos delictivos y fortalecer las condiciones de seguridad para la población de Sinaloa.

IO