Vehículo interrumpe el paso y provoca choque en la avenida López Portillo de Campeche

Daños materiales de regular cuantía dejó un accidente de tránsito registrado sobre la avenida López Portillo, en la capital del estado, donde dos vehículos se vieron involucrados y afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

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Los hechos ocurrieron cuando un automóvil compacto, propiedad de una empresa cervecera, circulaba con preferencia sobre la citada arteria vial. Al llegar al cruce con la carretera antigua a Chiná, su paso fue cortado de manera intempestiva por otro vehículo que no respetó el alto, provocándose el fuerte impacto.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal para tomar conocimiento de lo sucedido, abanicar la circulación y realizar el deslinde inicial de responsabilidades.

Dado que el saldo únicamente fue de daños de cuantía regular, los conductores involucrados solicitaron la presencia de sus respectivas empresas aseguradoras para llegar a un acuerdo económico en el lugar de los hechos y reparar las unidades.

JGH