Zapato queda atrapado en escalera eléctrica y provoca grave lesión a niño de siete años en Campeche

Un menor de siete años resultó con una grave lesión al sufrir un accidente en una plaza comercial, donde recibió el auxilio de ciudadanos, familiares y elementos de la Policía Estatal.

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Los hechos ocurrieron cuando el menor utilizaba una escalera eléctrica y uno de sus zapatos se atoró en el mecanismo, provocándole la amputación parcial de uno de los dedos del pie.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y, posteriormente, trasladaron al menor a un hospital para recibir atención médica especializada.

JGH