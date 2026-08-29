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Zapato queda atrapado en escalera eléctrica y provoca grave lesión a niño de siete años en Campeche

Un niño de 7 años sufrió la amputación parcial de un dedo al atorarse su zapato en la escalera eléctrica de una plaza comercial; fue trasladado de urgencia a un hospital.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

29 de ago de 2026

1 min

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El niño fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.
El niño fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada. / Dismar Herrera

Un menor de siete años resultó con una grave lesión al sufrir un accidente en una plaza comercial, donde recibió el auxilio de ciudadanos, familiares y elementos de la Policía Estatal.

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Los hechos ocurrieron cuando el menor utilizaba una escalera eléctrica y uno de sus zapatos se atoró en el mecanismo, provocándole la amputación parcial de uno de los dedos del pie.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y, posteriormente, trasladaron al menor a un hospital para recibir atención médica especializada.

JGH

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