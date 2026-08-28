¿Qué hacer el último fin de semana de vacaciones en Campeche? Lugares para disfrutar en familia

El último fin de semana de las vacaciones de verano llega con distintas alternativas para que las familias disfruten de Campeche antes del regreso a clases. Este sábado 29 y domingo 30 de agosto habrá opciones culturales, recreativas, históricas y naturales, tanto en la capital como en sus alrededores.

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Feria Artesanal 2026 en Campeche XXI

Una de las principales actividades será el Cuarto Foro Peninsular de Artesanías y Cultura Maya 2026, que se realizará ambos días en el Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI. El evento estará abierto de las 10:00 a las 19:00 horas y permitirá conocer productos, creaciones y expresiones culturales de artesanos de la región.

Recorrido por el Centro Histórico y el malecón

Para quienes prefieran un recorrido al aire libre, el Centro Histórico ofrece una ruta por la Plaza de la Independencia, la Catedral, la calle 59, la Puerta de Mar y los baluartes. El paseo puede concluir en el malecón, donde las familias pueden caminar, andar en bicicleta, visitar los juegos infantiles o disfrutar del atardecer frente al mar.

Parque Recreativo Ximbal

Se sugiere acudir al Parque Recreativo Ximbal por la mañana o tras las 17:00 horas por el calor.

Otra alternativa es el Parque Recreativo Ximbal, que cuenta con áreas verdes, juegos y espacios para caminar y convivir. Debido a las altas temperaturas, lo recomendable es acudir durante las primeras horas de la mañana o después de las 17:00 horas, además de llevar agua, repelente y protección solar.

Museo de Arqueología Maya del Fuerte de San Miguel

Las familias interesadas en la historia maya pueden visitar el Museo de Arqueología Maya del Fuerte de San Miguel, donde se exhiben piezas procedentes de distintas zonas del estado. El recinto abre de martes a domingo, de 8:00 a 17:00 horas; los domingos, la entrada es gratuita para visitantes mexicanos.

Museo de Arqueología Subacuática

Museo de Arqueología Subacuática Fuerte de San José. / Especial

También se encuentra el Museo de Arqueología Subacuática del Fuerte de San José el Alto, que resguarda objetos recuperados de aguas del Golfo de México y el Caribe, armas antiguas y reproducciones de embarcaciones. Su horario es de 8:00 a 17:00 horas, de martes a domingo.

Día de playa en Playa Bonita

Playa Bonita abre de 8:00 a 18:00 horas con cuotas accesibles para el descanso familiar en el mar.

Si el clima lo permite, Playa Bonita es una opción cercana para nadar, descansar bajo una palapa y comer pescados o mariscos. Durante sábado y domingo abre de 8:00 a 18:00 horas; el acceso cuesta 30 pesos para locales y 10 pesos para niños, aunque algunos servicios y el estacionamiento tienen tarifas adicionales.

Visita a la zona arqueológica de Edzná

Para una salida de mayor duración, la zona arqueológica de Edzná permite conocer uno de los principales asentamientos mayas de Campeche. Lo recomendable es salir temprano, utilizar ropa ligera y calzado cómodo, llevar agua y consultar previamente las condiciones de acceso, especialmente por las lluvias.

El pronóstico contempla posibilidad de chubascos y tormentas durante el fin de semana, principalmente por la tarde o noche, por lo que conviene combinar actividades al aire libre con alternativas bajo techo, como los museos y la feria artesanal. Así, las familias podrán aprovechar los últimos días de descanso sin alejarse demasiado de la ciudad.

JGH