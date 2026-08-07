Campeche se ubica en lugar 27 en denuncias por extorsión vía 089

Con el inicio este año de la recepción de denuncias por extorsión a nivel nacional a través del número telefónico 089, Campeche se ubicó en el lugar 27, informó el suboficial Juan Pablo Ek, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal.

Así lo dio a conocer el funcionario federal durante su visita a la capital campechana para impartir una plática a operadores del transporte público, entre ellos taxistas y conductores de camiones, tanto mujeres como hombres, en la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC), donde invitó a la ciudadanía a prevenir y denunciar los delitos cometidos por estafadores y extorsionadores, quienes operan tanto de manera presencial como mediante llamadas telefónicas.

Lo anterior, al informar que, por primera vez, el número 089, que funciona para recibir denuncias anónimas, comenzó a recepcionar reportes relacionados con el delito de extorsión.

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Explicó que, de enero a la fecha, a nivel nacional han recibido alrededor de mil 200 denuncias por extorsión telefónica, con mayor incidencia en ocho Entidades del país: Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz, Quintana Roo y Chiapas.

“Las modalidades de extorsión han evolucionado de muchas maneras, como las llamadas a teléfonos celulares, y lo que buscamos es registrar y atender todas las denuncias, retroalimentar la información y determinar qué estrategias se van a implementar para dar respuesta y castigar a los responsables”, manifestó el representante de la SSPC.

En cuanto a los números telefónicos utilizados por estafadores y extorsionadores, Juan Pablo Ek explicó que, una vez presentada la denuncia, inician las investigaciones para rastrear las líneas y determinar en qué Estados se originaron, con el fin de localizar a los responsables.

Durante la plática con los operadores del transporte público, varios aseguraron haber recibido llamadas de extorsión, de los cuales uno reconoció haber caído en el engaño y pagado alrededor de 38 mil pesos por el supuesto secuestro de un familiar, hecho que al final resultó ser falso.

El suboficial Juan Pablo Ek recomendó a los asistentes no caer en los engaños de los estafadores y extorsionadores, además de presentar la denuncia correspondiente, ya que muy pocas víctimas lo hacen.

“Anteriormente, las víctimas no denunciaban por el tiempo que consideraban que perdían al acudir al Ministerio Público para realizar el trámite. Ahora, con el 089 les damos una opción de atención más rápida para que denuncien y eviten caer en los engaños de los estafadores y extorsionadores”, señaló Juan Pablo Ek.