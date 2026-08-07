¿Cuándo es la fecha y horario de estreno de la segunda temporada de 'La Granja VIP'?

Faltan unas cuantas semanas para el arranque de la segunda temporada del reality 24/7 de TV Azteca, 'La Granja VIP', donde varios participantes deciden ingresar a este desafío en donde van a estar completamente aislados y no solo eso, tendrán que cumplir con las tareas de una vida de campo.

Cabe mencionar que tras el éxito de la primera temporada, la televisora decidió arrancar la segunda entrega, la cual se espera tenga una gran lista de participantes, mucha polémica y contenido agradable para los fans de este tipo de formatos.

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¿Cuándo va a comenzar la segunda temporada de ‘La Granja VIP’?

Hasta el momento, el primer granjero confirmado ha causado gran conversación en redes sociales, ya que se trata del siempre polémico Carlos Trejo, quien espera ser uno de los grandes finalistas del reality.

Recordemos que cada habitante que llegue a este formato, debe de dejar atrás todo el glamour, pues ahora deberán de trabajar y conocer cómo es la vida de una persona que se dedica al campo. Cabe mencionar que el punto más crítico, es cuando tienen que hacer una nominación, ya que se tienen que mirar a la cara de forma fija.

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En la primera temporada, grandes polémicas se pudieron apreciar, donde Alfredo Adame fue el gran vencedor, causando mucha polémica entre los fans. Ahora para esta segunda temporada, se espera que arranque el Domingo 6 de septiembre de 2026, por lo que la transmisión va a comenzar en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

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