Presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con Niall Ferguson en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió este viernes 7 de agosto de 2026 con el historiador y especialista en economía Niall Ferguson en Palacio Nacional, donde ambos intercambiaron puntos de vista sobre la situación actual de México y la relación bilateral con Estados Unidos.

La propia mandataria dio a conocer el encuentro mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, acompañado de una fotografía de la reunión. Sheinbaum señaló que la conversación estuvo centrada en el “momento histórico” por el que atraviesa el país y en sus vínculos con Estados Unidos.

Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha dado a conocer mayores detalles sobre los temas específicos discutidos, acuerdos o conclusiones derivados del encuentro.

¿Quién es Niall Ferguson, el historiador que se reunió con Sheinbaum?

Niall Ferguson es un historiador británico reconocido por sus trabajos sobre historia económica, finanzas, poder político y relaciones internacionales. Su análisis se ha concentrado en distintos momentos de la historia contemporánea, así como en el comportamiento de las grandes potencias y los cambios en el orden internacional.

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La reunión con Sheinbaum adquiere relevancia por el contexto que atraviesa la relación México-Estados Unidos, marcada actualmente por asuntos comerciales, migratorios y de seguridad.

El encuentro se realizó en Palacio Nacional y fue informado directamente por la presidenta, sin que se precisara cuánto tiempo duró la conversación o si participaron otros funcionarios mexicanos.

Relación México-EU, uno de los temas de la reunión

El diálogo ocurre en un periodo especialmente activo para la relación bilateral. Los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump mantienen conversaciones sobre seguridad, combate al narcotráfico y comercio, además de los temas relacionados con la revisión del T-MEC.

En Palacio Nacional, recibí al historiador especialista en economía, Niall Ferguson; conversamos sobre el momento histórico que vive México y la relación con Estados Unidos. pic.twitter.com/zo2TZY9t8b — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 7, 2026

Durante los últimos meses, la presidenta mexicana ha defendido que la cooperación en seguridad debe realizarse con respeto a la soberanía y sin subordinación, al tiempo que ambos gobiernos han mantenido comunicación sobre las acciones contra organizaciones criminales.

En ese escenario, Sheinbaum únicamente adelantó que su conversación con Ferguson abordó el momento histórico de México y su relación con su vecino del norte.

La mandataria no anunció decisiones de política pública derivadas del encuentro, por lo que hasta ahora la reunión se mantiene como un intercambio de análisis y perspectivas sobre la posición de México frente a los cambios políticos y económicos que atraviesa América del Norte.

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