Accidente en Santa Ana deja tres personas atendidas

Una mujer, un menor de edad y una automovilista con crisis nerviosa fue el saldo de un corte de circulación registrado en el barrio de Santa Ana, donde finalmente los involucrados llegaron a un acuerdo y cada quien se hizo responsable de sus daños.

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El percance ocurrió en el cruce de la avenida Gobernadores con calle 47, cuando una motocicleta y un automóvil transitaban con dirección a la glorieta de San Pedro, pero la conductora del vehículo realizó un giro para incorporarse hacia el barrio de Guadalupe, provocando que el motociclista se impactara contra la puerta del lado del copiloto.

Paramédicos del sector salud brindaron los primeros auxilios a la mujer y al menor de edad, quienes presentaban golpes leves en el cuerpo, mientras que la conductora del automóvil fue atendida por crisis nerviosa.

Debido a que los daños fueron menores, ambas partes llegaron a un arreglo en el lugar, por lo que cada quien asumió los daños ocasionados a sus unidades.