Abelardo de la Espriella asume la Presidencia de Colombia y promete mano dura contra guerrillas y narcotráfico

Abelardo de la Espriella asumió este viernes 7 de agosto de 2026 como nuevo presidente de Colombia, con lo que comienza un gobierno de cuatro años que anticipa un cambio profundo en la estrategia de seguridad, combate al narcotráfico y relación con los grupos armados del país.

El abogado de 48 años tomó posesión en Cali, Valle del Cauca, una decisión inédita que rompió con la tradición de realizar el cambio presidencial en Bogotá. La propia Presidencia de Colombia transmitió la ceremonia correspondiente al periodo 2026-2030 desde esa ciudad.

De la Espriella sucede a Gustavo Petro, primer mandatario de izquierda en la historia reciente de Colombia, después de una elección presidencial extraordinariamente cerrada frente al senador Iván Cepeda. Su llegada representa además un giro hacia la derecha en la conducción del país y anticipa una mayor cercanía con la administración estadounidense de Donald Trump.

¿Qué propone Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia?

Uno de los principales cambios estará en la política de seguridad. De la Espriella ha prometido abandonar el enfoque de negociación con organizaciones armadas utilizado durante el gobierno de Petro y endurecer las operaciones contra guerrillas, narcotraficantes y otros grupos criminales.

Entre sus propuestas se encuentran retomar operaciones militares de mayor intensidad contra organizaciones armadas, combatir las rutas del narcotráfico y aumentar la presión sobre los cultivos de coca. También ha cuestionado los resultados de la política de “Paz Total” de la administración anterior.

El nuevo mandatario recibe un país marcado por fuertes desafíos de seguridad, particularmente en regiones donde tienen presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.

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¿Por qué la toma de posesión se realizó en Cali y no en Bogotá?

La ceremonia presidencial tuvo lugar en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, después de que el Congreso avalara el cambio de sede. Se trata de una modificación significativa respecto de la tradición política colombiana, donde las investiduras presidenciales suelen desarrollarse en la capital.

Cali estuvo bajo un amplio dispositivo de seguridad debido a las amenazas de grupos armados y a las movilizaciones convocadas contra el nuevo gobierno. Reportes previos a la ceremonia señalaron un despliegue aproximado de 11 mil integrantes de las fuerzas de seguridad.

Al mismo tiempo se registraron protestas en diferentes ciudades, entre ellas Cali y Barranquilla, en medio de la polarización que dejó la elección presidencial.

Petro cuestionó la elección de De la Espriella

La transición ocurre en un ambiente de fuerte confrontación política. Gustavo Petro cuestionó los resultados de los comicios, mientras que la Registraduría Nacional del Estado Civil ha defendido el proceso electoral.

El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló esta semana que no existe fundamento técnico para poner en duda los resultados de las elecciones presidenciales, postura respaldada por una auditoría externa internacional sobre la segunda vuelta.

Petro tampoco participó en la ceremonia de Cali. En los días previos ya había marcado distancia con su sucesor y advertido sobre el rumbo que podría tomar Colombia a partir del 7 de agosto.

"Colombia":

Porque Abelardo de la Espriella asumió como nuevo presidente pic.twitter.com/BalosxxEEe — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 7, 2026

Líderes internacionales acuden a posesión de De la Espriella

La investidura reunió a distintas delegaciones internacionales y jefes de Estado. Entre los asistentes reportados estuvieron los presidentes de Argentina, Ecuador, Chile y Paraguay, además del rey Felipe VI de España y representantes de Estados Unidos, Israel y otros gobiernos.

También acudió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cuya presencia en Cali fue confirmada por la Federación Colombiana de Fútbol.

Con su toma de posesión, Abelardo de la Espriella inicia el periodo presidencial 2026-2030 con la seguridad como una de sus principales prioridades y con la promesa de modificar de fondo la estrategia aplicada durante la administración de Gustavo Petro. La manera en que ejecute ese giro marcará buena parte de los primeros meses de su gobierno.

IO