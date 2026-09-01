Congreso de Campeche exige blindar alimentos contra plaguicidas

La Comisión de Salud del Congreso del Estado exigió a las secretarías de Desarrollo Agropecuario (SDA) y de Salud (Ssa) fortalecer la inspección sanitaria en los campos de cultivo de Campeche, tras la intoxicación de cinco menores de entre seis y 11 años de la comunidad de Nilchí, quienes resultaron “envenenados” luego de ingerir fruta contaminada con plaguicidas. El llamado busca evitar que la falta de vigilancia termine poniendo nuevamente en riesgo la salud y la vida de la ciudadanía.

La secretaria de la comisión legislativa, diputada Tania Domínguez Fernández, calificó como lamentable que infantes hayan sufrido complicaciones de salud por consumir fruta que, presuntamente, fue expuesta a sustancias utilizadas para el control de plagas, y sentenció que urge determinar qué ocurrió y quiénes incurrieron en posibles omisiones.

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La legisladora fustigó que el área de Epidemiología del sector salud y la SDA deben determinar las condiciones en que fueron aplicados los plaguicidas y si se respetaron los tiempos y procedimientos establecidos para garantizar que los productos agrícolas lleguen al consumidor sin representar un peligro.

Domínguez Fernández advirtió que hace falta una mayor inspección sanitaria, pues son los ciudadanos quienes terminan pagando las consecuencias cuando los controles fallan. Subrayó que no se puede permitir que alimentos destinados al consumo humano sean manejados sin las medidas de seguridad necesarias, mucho menos cuando los afectados son niños.

Ante la posibilidad de que la intoxicación haya derivado de una negligencia, descuido u omisión, la diputada demandó que las autoridades agropecuarias, sanitarias y judiciales investiguen los hechos y, de comprobarse alguna responsabilidad, se sancione a quienes hayan puesto en riesgo la integridad y la vida de los menores.

La secretaria de la Comisión de Salud insistió en que el uso de plaguicidas requiere mayor regulación, vigilancia y atención por parte de las dependencias involucradas, debido a que se trata de sustancias potencialmente peligrosas que pueden terminar directamente en los alimentos que consume la población.

“Indudablemente, hay que fortalecer la inspección sanitaria”, atajó, al señalar que la SDA y la Ssa deben coordinarse para prevenir nuevos casos y garantizar que frutas y otros productos del campo sean seguros para el consumo.

Domínguez Fernández dijo que el caso de Nilchí vuelve a poner bajo la lupa el manejo de agroquímicos en los campos campechanos y la efectividad de los mecanismos de vigilancia, pues mientras los productores deben cumplir con protocolos para evitar riesgos, corresponde a las autoridades verificar que esas disposiciones no se queden solamente en el papel.