Francesc Garrido: ¿Quién es y de qué murió el actor español?

El mundo de la actuación española despide a uno de sus rostros más reconocidos. Francesc Garrido murió a los 56 años tras un posible problema cardíaco, un desenlace que tomó por sorpresa a colegas y seguidores dada su reciente actividad frente a las cámaras.

Compañeros de profesión reaccionaron de inmediato ante la noticia. La actriz Paula Echevarría, protagonista de Velvet, lo despidió en redes sociales como un gran actor, un gran compañero y, sobre todo, una excelente persona, deseándole descanso.

Nacido en Barcelona, Garrido construyó una carrera de más de tres décadas que dejó huella tanto en cine como en televisión. Entre sus trabajos más recordados figuran Mar adentro, Alatriste y El tiempo entre costuras, producciones que le dieron proyección internacional.

Su camino artístico comenzó en el teatro a principios de los años noventa, cuando debutó de la mano de Alfons Quart. Desde ahí amplió su trabajo hacia la televisión y el cine, actividad que mantuvo de forma constante hasta el momento de su fallecimiento.

La partida del actor llega justo cuando aún tenía proyectos por estrenar. Entre ellos destaca Sira, la esperada continuación de El tiempo entre costuras, donde retomaba uno de sus personajes más recordados, además de otros trabajos audiovisuales pendientes de estreno.

Atresmedia, cadena con la que Garrido colaboró en distintas producciones de ficción, lamentó su muerte a través de un comunicado en redes, enviando su pésame a familiares, amigos y compañeros del intérprete.

Con una trayectoria que abarcó teatro, cine y televisión sin apegarse a un solo género, Francesc Garrido deja un legado que hoy es recordado por toda la industria del entretenimiento español.