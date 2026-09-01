Progreso registra más de 15 rescates de turistas y tres muertes durante las vacaciones

Durante la temporada vacacional se habría registrado más de 15 rescates de turistas y tres fallecimientos por ahogamiento en la costa de Progreso. En esta ocasión un joven tuvo dificultades para mantenerse a flote mientras nadaba en la playa del Malecón Internacional, a escasos metros del conocido Muelle de Chocolate.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el joven ingresó al mar acompañado de tres amigos; sin embargo, en determinado momento comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote, luego de que el fondo dejó de estar a su alcance.

Ante la situación, uno de sus acompañantes intentó auxiliarlo, pero también estuvo en riesgo de ahogarse, por lo que pescadores que se encontraban en la zona intervinieron de inmediato para evitar una tragedia.

Noticia Destacada Yucatán se prepara para 29 frentes fríos: así será la temporada invernal 2026-2027

Uno de los hombres logró acercarse hasta los jóvenes, mientras que otros apoyaron desde la orilla utilizando una red de pesca para facilitar las labores de rescate y conseguir llevarlos nuevamente a tierra firme.

Al sitio arribaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes brindaron atención al joven, quien se encontraba en una situación delicada. Tras varios minutos de maniobras de auxilio, fue estabilizado y colocado en una ambulancia de la corporación.

Posteriormente, el joven fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

La rápida intervención de los pescadores y de las personas que se encontraban en la zona permitió evitar una posible tragedia durante el cierre del período vacacional.

Noticia Destacada Corridas de toros en Yucatán: interponen amparos contra eventos taurinos en Sotuta, Cansahcab y Ucú

Cabe señalar que, de acuerdo con datos extraoficiales, durante los dos meses que comprendió la temporada vacacional se habrían registrado más de 15 rescates de turistas en las playas de Progreso.

Desafortunadamente, durante este mismo período se reportó el fallecimiento de tres personas en los malecones del puerto. El primero de estos casos ocurrió en el tradicional, a la altura de la calle 78, al inicio de la temporada.

Posteriormente, se registró otro deceso en el costado Poniente del Muelle de Chocolate, en la zona del Malecón Internacional de Progreso, mientras que el tercer caso ocurrió entre el de Chocolate y el tradicional.

De acuerdo con los reportes, estos hechos estarían relacionados con personas que ingresaron al mar sin conocer suficientemente las condiciones del terreno o después de haber ingerido bebidas alcohólicas.