Desempleo aumenta en Campeche: 877 personas se sumaron en un año

La pérdida de empleos se agudizó en Campeche durante el último año, al pasar la población desocupada de 11 mil 357 personas en el segundo trimestre de 2025 a 12 mil 234 en el mismo periodo de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI. Esto signifi ca que en un año se sumaron 877 campechanos a las fi las del desempleo, equivalente a un incremento de 7.72 por ciento.

El deterioro laboral también se refl eja en la tasa de desocupación, que avanzó de 2.6 a 2.7 por ciento en el periodo de comparación. La problemática se concentra principalmente en San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen, municipios donde se acumulan 8 mil 227 personas sin empleo, cifra que representa 72.44 por ciento del total estatal.

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Ciudad del Carmen concentra la mayor cantidad, con 5 mil 401 personas desocupadas, en medio de la debacle económica que ha golpeado a la Isla por la caída de la actividad petrolera y los problemas de liquidez que enfrenta Petróleos Mexicanos (Pemex) para cubrir sus compromisos con proveedores. En tanto, en la capital campechana se contabilizan 2 mil 826 personas sin empleo.

En contraste, la población ocupada en Campeche asciende a 434 mil 186 personas, aunque una proporción importante enfrenta condiciones de informalidad laboral. De acuerdo con los indicadores de la ENOE, 61.4 por ciento de la población ocupada se encuentra en esta condición, lo que equivale aproximadamente a 266 mil 590 trabajadores. El dato coloca a Campeche por encima del promedio nacional de informalidad laboral, ubicado en 55.1 por ciento.

En la Península

En la Península de Yucatán, Quintana Roo registra la mayor cantidad de población desocupada, con 25 mil 427 personas, seguido de Yucatán, con 21 mil 876, y Campeche, con 12 mil 234. En términos porcentuales, las tasas de desocupación son de 2.4 por ciento en Quintana Roo, 1.7 por ciento en Yucatán y 2.7 por ciento en Campeche.

Si bien Quintana Roo concentra el mayor número absoluto de personas sin empleo en la región, Campeche presenta la tasa de desocupación más elevada de la Península, además de registrar un incremento anual de 877 personas en esta condición.