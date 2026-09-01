A.B. Quintanilla presenta demanda millonaria en contra de su hermana Suzette

A.B. Quintanilla ha confirmado que tiene un proceso legal activo en contra de su hermana, Suzette Quintanilla Arriaga, esto es por las circunstancias que rodearon el fallecimiento de su padre, Abraham Quintanilla Jr.

Luego de varios rumores y especulaciones, el productor rompió el silencio sobre la polémica que enfrenta su familia, esto fue dado a conocer por el periodista Javier Ceriani, quien aseguró que el monto de la demanda podría rondar los 50 millones de dólares.

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A.B. Quintanilla presentó una demanda en contra de su hermana

Por medio de un comunicado en Instagram, A.B. Quintanilla confirmó que existe un proceso legal en contra de su hermana desde hace varios meses, revelando que los problemas que ellos han tenido tienen ya algunos años.

"La demanda es parte de un proceso que comenzó hace algunos meses, pero lo que me llevó hasta este punto no nació hace unos meses. Viene de años. Años de situaciones acumuladas, decisiones y circunstancias que durante mucho tiempo elegí callar por respeto, por lealtad y, sobre todo, porque se trataba de mi propia familia"

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También afirmó que había guardado silencio por ser temas que involucran a su familia, aunque adelantó que no va a hablar del tema por ser un proceso legal, pero cuando sea el momento indicado va a explicar lo sucedido y presentará las pruebas.

“Hay años de historia. Hay hechos. Hay pruebas. Hay circunstancias. Y hay mucho que todavía no se conoce”

Se ha revelado que el monto mencionado es por la administración de ingresos, regalías sobre el legado de Selena Quintanilla y Selena y Los Dinos.

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