iPhone 18: cuándo se podrá reservar y qué se sabe de su precio

Apple se prepara para uno de los lanzamientos más esperados del año. El próximo 9 de septiembre de 2026 presentará oficialmente el iPhone 18 en todas sus versiones, aunque esa fecha corresponde únicamente a la presentación del dispositivo y no al inicio de su venta al público.

Como ocurre con cada nuevo lanzamiento de la marca, Apple habilitará un periodo de reservas para que los usuarios interesados puedan asegurar su equipo antes que el resto del público. Quienes no participen en esta primera etapa deberán esperar varias semanas hasta que el celular llegue a las tiendas físicas en distintas ciudades del mundo.

A diferencia de otros años, cuando las reservas se abrían el viernes inmediato a la presentación, en esta ocasión Apple decidió modificar el calendario. Las reservas del iPhone 18 comenzarán hasta el 12 de septiembre, evitando así coincidir con la fecha del aniversario de la tragedia de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre.

En resumen, el proceso quedará así: presentación del dispositivo el 9 de septiembre, apertura de reservas el 12 del mismo mes, y disponibilidad en tiendas físicas hasta una semana después para quienes prefieran comprarlo directamente en un punto autorizado.

En redes sociales ya circulan filtraciones sobre el posible diseño del nuevo equipo. Se rumora que el iPhone 18 Pro estaría disponible en cuatro colores: negro, gris, azul bebé y cherry, aunque Apple no ha confirmado oficialmente esta información.

Respecto al precio del iPhone 18, tampoco hay cifras oficiales, pero se anticipa que podría ubicarse en un rango elevado. Esto se debe, en parte, al aumento en el costo de los chips que integra el dispositivo, un factor que impactaría directamente en el valor final de cada unidad.