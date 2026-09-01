¿Por qué se fue la luz en Campeche? Vandalismo provocó apagón en la Península de Yucatán

Actos de vandalismo contra dos líneas de transmisión de alta tensión ocasionaron el apagón que afectó durante varias horas a Campeche y otras regiones de la Península de Yucatán durante la noche del lunes 31 de agosto y la madrugada de este martes.

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que fueron dañados aisladores instalados en dos líneas de 400 kilovoltios, lo que provocó que ambas salieran de operación y generaran interrupciones del suministro en sectores de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.

Al tratarse de infraestructura estratégica utilizada para transportar grandes cantidades de electricidad a largas distancias, la afectación no quedó limitada a una colonia o municipio, sino que repercutió en distintas zonas del sureste del país. La CFE no ha revelado el punto exacto donde ocurrieron los daños.

El corte comenzó alrededor de las 20:00 horas del lunes y el servicio se recuperó gradualmente durante la madrugada. En sus primeros reportes, la empresa informó avances del 25 y posteriormente del 55 por ciento, mientras cuadrillas especializadas sustituían las piezas dañadas y realizaban maniobras para reincorporar las líneas al sistema eléctrico.

Personal especializado trabajó de manera ininterrumpida para reparar las dos líneas y, en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía, Cenace, procedió a energizarlas nuevamente. Durante la contingencia también fueron desplegados trabajadores acompañados por elementos del Ejército.

La CFE mantendrá vigilancia en la zona réparada para atender cualquier eventualidad secundaria.

Cerca de las 3:00 horas de este martes, la CFE informó que el suministro había sido restablecido al 100 por ciento entre los usuarios afectados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Los hospitales mantuvieron sus operaciones mediante el suministro de la red o el uso de plantas de emergencia.

Aislador dañado

La empresa anunció que se realizarán peritajes e investigaciones para identificar a los responsables de los actos de vandalismo. Hasta el momento no ha informado sobre personas detenidas, el lugar preciso de los hechos ni el número de usuarios afectados específicamente en Campeche.

Aunque el servicio fue declarado completamente restablecido, personal de la CFE permanecerá atento ante posibles eventualidades derivadas de la reparación de la infraestructura. La causa oficial del apagón, por tanto, no fue una falla doméstica ni un problema aislado en Campeche, sino el daño provocado a dos líneas estratégicas de la red eléctrica del sureste.

JGH