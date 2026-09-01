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Conductora abre puerta sin precaución y motociclista resulta herido en Campeche

Un motociclista resultó herido al impactar contra la puerta de un auto en la avenida Concordia. Paramédicos lo estabilizaron y los involucrados llegaron a un acuerdo por los daños.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

1 de sept de 2026

1 min

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Conductora abre puerta de su vehículo y provoca accidente con motociclista
Conductora abre puerta de su vehículo y provoca accidente con motociclista / Dismar Herrera

Un motociclista resultó herido luego de que una conductora abriera la puerta de su vehículo sin tomar las debidas precauciones, provocando que el motociclista impactara contra la puerta cuando circulaba por la avenida Concordia.

El miércoles 16 de septiembre habrá suspensión de actividades escolares.

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Al lugar acudieron paramédicos del sector salud, quienes brindaron los primeros auxilios al motociclista y lograron estabilizarlo.

Los involucrados llegaron a un acuerdo para el pago de los daños materiales, por lo que no fue necesaria la intervención de las autoridades de vialidad.

JGH

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