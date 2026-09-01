Conductora abre puerta sin precaución y motociclista resulta herido en Campeche

Un motociclista resultó herido luego de que una conductora abriera la puerta de su vehículo sin tomar las debidas precauciones, provocando que el motociclista impactara contra la puerta cuando circulaba por la avenida Concordia.

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Al lugar acudieron paramédicos del sector salud, quienes brindaron los primeros auxilios al motociclista y lograron estabilizarlo.

Los involucrados llegaron a un acuerdo para el pago de los daños materiales, por lo que no fue necesaria la intervención de las autoridades de vialidad.

JGH