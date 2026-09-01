Conductor alcoholizado fue detenido por golpear camioneta y amenazar a una familia en Playa del Carmen

Un sujeto alcoholizado provocó tremenda movilización policíaca luego de amenazar a una familia que circulaba sobre el bulevar Playa del Carmen, esto a raíz de que el conductor del auto donde viajaba el grupo de personas le tocó el claxon para evitar chocar con él, y el alcoholizado sujeto golpeó su vehículo con su camioneta, además de cerrarle el paso.

Los hechos ocurrieron la noche de este lunes cuando el conductor de una camioneta marca Chevrolet tipo Suburban, color café circulaba sobre el bulevar Playa del Carmen y antes de llegar a la altura de la avenida 28 de Julio, justo en el puente, empezó a zigzaguear.

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Una familia que viajaba en su camioneta tipo Volkswagen Tiguan, de color azul, hizo sonar su claxon para evitar chocar con contra la Suburban, por lo que el sujeto enloqueció y les aventó el vehículo golpeando el retrovisor del lado derecho el cual se dañó.

No conforme con esto eso el sujeto detuvo su camioneta 100 metros más adelante y se atravesó para cerrarles el paso donde viajaba la familia, pero no contaba con que otras personas que pasaban por el lugar llamarían a los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se encuentran en la caseta sobre la avenida 28 de julio.

Finalmente, el hombre fue detenido y puesto a disposición de las autoridades, mientras que la familia decidió continuar su camino esto con el fin de evitar alguna represalia, ya que se sintieron muy asustados por este hecho.