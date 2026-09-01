Estas son las proteínas que toman los habitantes de La Casa de los Famosos 2026: ¿Qué tienen y se recomiendan?

Las proteínas en polvo se han convertido en uno de los suplementos más populares entre quienes buscan aumentar su consumo de este nutriente, especialmente entre personas que entrenan con frecuencia. En La Casa de los Famosos, algunos participantes han mostrado las marcas y sabores que forman parte de su alimentación diaria.
Entre las opciones aparecen proteínas de suero de leche y alternativas de origen vegetal. Aunque todas tienen el objetivo de aportar proteína, su composición, cantidad de carbohidratos, grasas y tipo de proteína puede ser muy diferente.
Mariana Ochoa: BUM Itholate Maple Waffle
La proteína que utiliza Mariana Ochoa corresponde a BUM Itholate Protein, de RAW Nutrition, en su sabor Maple Waffle.
Se trata de un aislado de proteína de suero de leche o whey isolate. Cada porción aporta alrededor de 25 gramos de proteína, con aproximadamente 110 calorías, muy poca cantidad de carbohidratos y prácticamente nada de grasa, dependiendo del sabor. La fórmula utiliza proteína de suero aislada y está diseñada para aportar una fuente de proteína de rápida digestión.
El sabor Maple Waffle busca reproducir el perfil dulce de un waffle con maple, pero el sabor no significa que tenga necesariamente una cantidad elevada de azúcar. La fórmula utiliza saborizantes y edulcorantes para conseguir ese perfil.
¿Se recomienda? Sí puede ser una buena alternativa para una persona que necesita aumentar su consumo de proteína y prefiere una whey isolate. Su principal ventaja es que proporciona una cantidad alta de proteína con pocos carbohidratos y grasa. Sin embargo, contiene leche, por lo que no es adecuada para personas con alergia a las proteínas de la leche.
Ese Pérez: Dymatize ISO100 Cocoa Pebbles
Ese Pérez tiene entre sus opciones la Dymatize ISO100 Cocoa Pebbles, una proteína de suero de leche aislada e hidrolizada.
Una porción de 32 gramos proporciona 25 gramos de proteína, alrededor de 120 calorías, 2 gramos de carbohidratos, menos de 1 gramo de azúcar y 0.5 gramos de grasa. También aporta aproximadamente 5.5 gramos de BCAA, entre ellos 2.7 gramos de leucina, un aminoácido relacionado con la síntesis de proteína muscular.
Su fórmula está elaborada principalmente con aislado de proteína de suero hidrolizada y aislado de proteína de suero. También contiene cacao, saborizantes, lecitina de soya, sucralosa y glucósidos de esteviol.
¿Se recomienda? Es una de las opciones más completas de la lista para quienes buscan una proteína con alto porcentaje de proteína y pocos carbohidratos y grasas. Puede resultar especialmente práctica después del entrenamiento o para completar la proteína que falta en la alimentación del día.
Eso sí, contiene leche y soya, por lo que las personas con alergias a estos ingredientes deben evitarla.
Masad: Orgain Organic Protein
La elección de Masad es diferente a las anteriores. La Orgain Organic Protein es una proteína de origen vegetal y cuenta con certificación orgánica USDA en la presentación revisada.
La fórmula utiliza una combinación de proteínas vegetales, entre ellas proteína de chícharo, arroz integral, frijol mungo y chía, dependiendo de la presentación. Una porción aporta alrededor de 21 gramos de proteína y también proporciona fibra. La versión actual de chocolate revisada por el fabricante declara 7 gramos de fibra prebiótica y menos de 1 gramo de azúcar.
Además, está formulada sin ingredientes lácteos, sin lactosa, sin soya y sin gluten, y es apta para una alimentación vegana.
¿Se recomienda? Sí, especialmente para quienes buscan una proteína vegetal o no consumen lácteos. Su cantidad de proteína por porción es buena, aunque es ligeramente menor que la de las opciones whey de esta lista.
Otro punto a considerar es que contiene fibra y edulcorantes, por lo que algunas personas pueden experimentar mayor sensación de saciedad o molestias digestivas si son sensibles a determinados ingredientes.
Yahir: Inteliva Zero Carbs sabor vainilla
Yahir utiliza la Inteliva Zero Carbs, en su versión de vainilla, una proteína whey basada en aislado de suero de leche.
De acuerdo con la información del fabricante, una porción de 40 gramos aporta 32 gramos de proteína, con cero carbohidratos y cero grasa. La fórmula utiliza aislado de proteína de suero de leche y está endulzada con stevia. La marca también señala que es libre de lactosa y gluten.
Su fórmula es bastante sencilla: aislado de proteína de suero de leche, saborizantes naturales y stevia.
¿Se recomienda? Es una opción interesante para quienes buscan una proteína con una elevada cantidad de proteína por porción y prácticamente sin carbohidratos ni grasa. Puede ser especialmente útil para personas que llevan una alimentación baja en carbohidratos.
Sin embargo, que un producto diga “zero carbs” no significa que por sí mismo ayude a perder peso. La pérdida de grasa depende del consumo total de calorías, la alimentación, la actividad física y otros factores.
¿Cuál de estas proteínas es mejor?
No existe una única proteína “mejor” para todas las personas. La elección depende principalmente de las necesidades de cada consumidor.
Para aumentar proteína con pocos carbohidratos y grasa, BUM Itholate, Dymatize ISO100 e Inteliva Zero Carbs son opciones con perfiles muy enfocados en proteína de suero aislada.
Para quienes prefieren una alternativa vegetal, Orgain destaca porque combina diferentes fuentes de proteína vegetal y además aporta fibra.
El ranking de estas cuatro opciones
1. Dymatize ISO100 — Destaca por su combinación de 25 gramos de proteína, bajo contenido de grasa y carbohidratos y un perfil de aminoácidos favorable para quienes entrenan.
2. BUM Itholate — Ofrece 25 gramos de proteína de whey isolate, con muy poca grasa y carbohidratos, además de una fórmula enfocada en proteína aislada.
3. Inteliva Zero Carbs — Tiene una cantidad particularmente alta de proteína por porción, con 32 gramos y cero carbohidratos y grasa según la marca.
4. Orgain Organic Protein — Es una buena alternativa vegetal, sobre todo para quienes no consumen lácteos, aunque aporta 21 gramos de proteína por porción y su perfil nutricional es diferente al de los aislados de suero.
¿Tomar proteína en polvo es saludable?
Para la mayoría de los adultos sanos, una proteína en polvo puede ser una forma práctica de completar la cantidad de proteína de la alimentación, pero no es indispensable si la dieta ya aporta suficiente.
Tampoco debe confundirse una proteína en polvo con un producto para adelgazar. Aunque algunas fórmulas tienen pocas calorías, el resultado dependerá de la alimentación completa y de las necesidades individuales.
Además, antes de elegir una proteína conviene revisar la etiqueta, el contenido de azúcar, carbohidratos, grasas, edulcorantes y alérgenos. Y si existe una enfermedad renal, embarazo, alergias alimentarias u otra condición médica, lo recomendable es consultar con un profesional de la salud antes de utilizar suplementos.
En el caso de los famosos, que una celebridad consuma una determinada proteína no significa que sea la mejor para todo el mundo. Lo importante es que el producto se ajuste a las necesidades nutricionales, objetivos y tolerancia de cada persona.