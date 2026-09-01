Síguenos

Última hora

Campeche

Choque en Ah Kim Pech provoca afectaciones viales en Campeche

Campeche / Sucesos

Campeche: mujer es atacada por enjambre de abejas en Santa Lucía

Una joven fue atacada por un enjambre de abejas en el barrio de Santa Lucía y sufrió múltiples picaduras en el rostro y uno de sus brazos.

Por Redacción Por Esto!

1 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Paramédicos atienden a joven tras ataque de abejas
Paramédicos atienden a joven tras ataque de abejas

Una joven mujer resultó con múltiples picaduras tras ser atacada por un enjambre de abejas en el barrio de Santa Lucía, por lo que vecinos de la zona acudieron en su auxilio.

Conductora abre puerta de su vehículo y provoca accidente con motociclista

Noticia Destacada

Conductora abre puerta sin precaución y motociclista resulta herido en Campeche

Los hechos se registraron sobre la calle 106, donde la mujer presentó diversas picaduras, principalmente en el rostro y uno de los brazos.

Ante la situación, vecinos dieron aviso al número de emergencias y permanecieron junto a la afectada, al poco tiempo llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios y valoraron su estado de salud.

Te puede interesar