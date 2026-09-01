Campeche: mujer es atacada por enjambre de abejas en Santa Lucía

Una joven mujer resultó con múltiples picaduras tras ser atacada por un enjambre de abejas en el barrio de Santa Lucía, por lo que vecinos de la zona acudieron en su auxilio.

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Los hechos se registraron sobre la calle 106, donde la mujer presentó diversas picaduras, principalmente en el rostro y uno de los brazos.

Ante la situación, vecinos dieron aviso al número de emergencias y permanecieron junto a la afectada, al poco tiempo llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios y valoraron su estado de salud.