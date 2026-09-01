Investigan muerte de interno en el Cereso de Chetumal tras presunto paro cardíaco

La incertidumbre y el hermetismo rodean la muerte de un hombre privado de la libertad en el Centro de Reinserción Social de Chetumal, identificado de manera preliminar como Raymundo, alias “Rayo”, de quien se reportó un fallecimiento repentino durante las últimas horas sin que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hayan emitido un comunicado oficial al respecto.

Trascendió que el recluso se encontraba realizando actividad física dentro de su celda cuando comenzó a manifestar malestares físicos hasta sobrevenir un desmayo.

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Ante la emergencia, personal del centro penitenciario lo trasladó de urgencia al Hospital General de la ciudad cerca de las diez de la noche; sin embargo, al momento de su arribo, el hombre ya no contaba con signos vitales. Los reportes preliminares atribuyen el deceso a causas naturales derivadas de un probable infarto agudo al miocardio.

A pesar de la versión sobre la falla cardíaca, la falta de información oportuna ha generado suspicacia entre allegados e integrantes de la comunidad. Se sabe que la familia de la víctima no fue notificada del deceso de manera inmediata, sino hasta entrada la madrugada, varias horas después de que se confirmara su fallecimiento en el nosocomio, lo que levantó sospechas sobre la posibilidad de que el interno hubiese sido víctima de agresión física o malos tratos en el interior del reclusorio.

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Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha fijado una postura oficial para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte.

Se espera que en las próximas horas las autoridades forenses y la fiscalía estatal determinen con precisión las causas del deceso para deslindar responsabilidades y transparentar lo ocurrido en el penal capitalino.