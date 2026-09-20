Accidentes y hospitalizados hoy: Choques y caída movilizan a Ciudad del Carmen

Motociclista grave tras chocar contra el mismo árbol donde murió otro conductor en Benito Juárez

El mismo árbol que años atrás estuvo relacionado con un accidente mortal volvió a convertirse en escenario de un fuerte percance este domingo, luego de que un motociclista de aproximadamente 20 años se estrellara contra el ejemplar en la colonia Benito Juárez, resultando gravemente lesionado.

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El joven circulaba durante la madrugada sobre la avenida Ampliación de la 56, entre las calles 21 y 23, rumbo a la glorieta del Camarón, cuando presuntamente perdió el control de su Italika negra al tomar una curva con el pavimento mojado. La motocicleta salió de su trayectoria y terminó impactándose contra el árbol del camellón, mientras el conductor fue proyectado varios metros y quedó con posibles fracturas y lesiones de consideración. La unidad quedó prácticamente destruida y a mitad de la vialidad; además, el impacto dañó una lápida instalada junto al árbol.

Otro motociclista se accidenta contra el mismo árbol en Benito Juárez

Paramédicos de ACSES acudieron para brindar atención al joven y posteriormente lo trasladaron de urgencia a un hospital. Elementos de Tránsito realizaron las diligencias y documentaron los daños, mientras el caso fue turnado al Ministerio Público para determinar las causas oficiales y deslindar responsabilidades. Vecinos recordaron que años atrás otro motociclista murió tras impactarse contra el mismo árbol, por lo que el nuevo accidente volvió a generar preocupación entre habitantes de la zona.

Mujer queda lesionada tras caer mientras paseaba a su perro en colonia Pallas

Lo que parecía ser un accidente vial terminó siendo una caída accidental mientras una mujer paseaba a su perro, luego de que la correa se enredara entre sus piernas y el animal la jalara en calles de la colonia Pallas, dejándola con una herida en la cabeza.

El hecho ocurrió sobre la calle 51-A con avenida 26, a un costado de La Caleta, donde algunos testigos pensaron inicialmente que la mujer había sido atropellada. Sin embargo, un vendedor de comida que presenció el momento explicó que la mujer caminaba con su mascota cuando esta comenzó a reaccionar ante otro perro que salió de un domicilio cercano. Al correr alrededor de su dueña, la correa se enredó en sus piernas y, cuando el animal volvió a correr, provocó que perdiera el equilibrio y cayera de espaldas contra el pavimento.

Mujer resulta herida al enredarse la correa de su perro en calles de Pallas

El golpe le ocasionó una herida en la cabeza y sangrado abundante, por lo que personas que se encontraban en la zona solicitaron una ambulancia. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle atención y posteriormente la trasladaron a un hospital. Familiares llegaron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido, mientras finalmente se confirmó que no hubo atropellamiento ni otro vehículo involucrado.

Motociclista choca contra taxi que presuntamente le cortó la circulación en Campeche

Un motociclista terminó en el pavimento luego de estrellarse contra un taxi que presuntamente le cortó la circulación en un cruce de la colonia Héctor Pérez Martínez, donde el percance dejó daños materiales y complicaciones parciales al tránsito.

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El accidente ocurrió sobre la avenida 56 con calle 37, cuando el conductor de una Italika azul, sin placa de circulación, avanzaba rumbo a la glorieta del Camarón. Al llegar al cruce, un Nissan blanco con rojo, marcado con el número económico 2671, habría intentado atravesar la avenida sin las debidas precauciones, provocando que el motociclista no pudiera detenerse a tiempo y se impactara contra la parte trasera derecha del taxi.

Tras el golpe, el conductor de la motocicleta cayó al pavimento y sufrió algunos golpes que aparentemente no fueron de gravedad. Ambas unidades permanecieron sobre la vialidad, por lo que elementos de Tránsito acudieron para controlar la circulación y tomar conocimiento del hecho. Los involucrados esperaron la llegada de peritos y representantes de las aseguradoras para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer la responsabilidad por los daños.