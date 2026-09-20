Denuncian falta de higiene en baños del campo de béisbol “Alfonso Durán Castillo” en Champotón

Algunos usuarios denunciaron las condiciones de abandono y falta de higiene en las que lucen los sanitarios del campo de béisbol “Alfonso Durán Castillo” en Champotón.

De acuerdo con los datos proporcionados, los baños permanecen sucios y con malos olores, situación que afecta tanto a los deportistas como a los aficionados que acuden a presenciar los encuentros o entrenamientos.

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Ante ello, han solicitado la intervención de las autoridades locales para que atiendan esta situación, y se contemplen trabajos de limpieza para que la gente cuente con un espacio digno para sus necesidades.

“No solo los fines de semana, sino todo el tiempo, para que cuenten con un espacio digno” , expresó Leonel Castillo López.

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Cabe mencionar que, en este espacio deportivo a veces hay juegos dominicales, mientras que entre semana, varios infantes acuden a practicar béisbol por las tardes.