¿Sabías que Yucatán tiene su propio Himno? Esta es la letra completa

Yucatán cuenta con un himno propio, uno de los principales símbolos que representan la identidad del estado.

Sin embargo, el Himno de Yucatán que actualmente se interpreta en actos oficiales no tiene la misma letra que la composición declarada oficialmente en 1868, aunque conserva la música creada por José Jacinto Cuevas.

La historia del himno se remonta a 1867, cuando Yucatán vivía el triunfo de la República sobre el Segundo Imperio. Tras la rendición de Maximiliano de Habsburgo y el avance de las fuerzas republicanas, el general Manuel Cepeda Peraza llegó a Mérida el 15 de junio como comandante militar y gobernador interino.

Semanas después, el 4 de julio de 1867, se realizó una ceremonia en el Palacio de Gobierno para celebrar la victoria liberal. Durante el acto, el abogado y poeta Manuel Palomeque Solís presentó por primera vez su obra denominada Himno patriótico.

Noticia Destacada Responsables del lago de Plaza La Isla en Mérida serían multados por más de un mpd tras confirmar “ameba comecerebros”

Los versos tuvieron una recepción favorable y posteriormente José Jacinto Cuevas creó la música que acompañaría la composición. El himno fue estrenado el 15 de septiembre de 1867, bajo la dirección del propio Cuevas y con la participación del tenor Ramón Gasque.

Un año después, el 17 de septiembre de 1868, la Legislatura local declaró oficialmente la obra como Himno del Estado de Yucatán.

¿Por qué cambió la letra del Himno de Yucatán?

Aunque la melodía histórica de José Jacinto Cuevas se mantuvo, la letra tuvo modificaciones con el paso del tiempo. Los versos originales de Manuel Palomeque Solís fueron modificados posteriormente para moderar algunos de sus pasajes.

El cambio más reciente ocurrió en 2024, cuando el Congreso del Estado aprobó la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno de Yucatán, ordenamiento que establece las características, reproducción, difusión y uso de los símbolos oficiales de la entidad.

Con esta legislación se decidió conservar la composición musical histórica, pero establecer una nueva letra, elaborada por el escritor yucateco Luis Pérez Sabido.

La nueva composición deja atrás el carácter centrado en una victoria militar del siglo XIX y aborda elementos relacionados con la geografía, historia, cultura, pueblo maya, arte, ciencia, trabajo e identidad de Yucatán.

La música recibió arreglos de Pedro Carlos Herrera, director de la Orquesta Típica Yukalpetén, tomando como referencia la partitura más antigua conservada de la obra de Cuevas.

Noticia Destacada Localizan con vida a joven reportado como extraviado en zona de monte de Chemax

Esta es la letra completa del Himno de Yucatán

La versión oficial actual conserva la música histórica, pero utiliza los versos de Luis Pérez Sabido:

Coro

Cantemos unidos con fe y con amora la gloria eterna de un pueblo ejemplar,de paz y trabajo, progreso y valory patrios principios que exaltan su ideal.

Cantemos unidos ¡por Yucatán!con todas las voces que te habitan ya.Y así proclamarte con justa razónen signo de orgullo de nuestra nación.

I

Tierra maya de pétreo ropajeque emergiste del fondo marinoy forjaste tu propio destinocon esfuerzo, constancia y tesón.

Tus ciudades en piedra labradasson asombro de toda la genteporque dan testimonio elocuentede tu arte y grandioso esplendor.

II

Mexicanos de la tierra maya,entonemos un canto a la gloriade los héroes que guarda la historiapor su férrea lealtad y valor.

Y pongamos los firmes cimientosde un estado en paz y armoníapara hacerlo crecer cada díacon respeto, justicia y unión.

III

Yucatán, eres tierra de hombresque acrecientan a diario tus bienes,a la par de tenaces mujeresque te ofrendan talento y amor.

Y que unidos transforman tu historiacon trabajo y visión de futuro,laborando con rumbo seguropara darte un mañana mejor.

IV

Ceiba eterna de altivo follajeque enarbolas la vida y el artecon creadores de egregio linajey maestros de enorme valor.

Hoy te yergues soberbia y seguracon las ramas de toda tu gente,la señal de un pasado presenteque al futuro le da su fulgor.

V

Tierra fértil de grandes troverosy valiosos, fecundos poetasque le cantan con temas eternosa la vida con inspiración.

Tus canciones son blancas palomasque remontan a diario su vueloy trasponen la luz de tu cielocon mensajes de paz y de amor.

VI

Pueblo maya, con el calendariomás exacto que vio el mundo entero;aportaste el concepto de cero,ciencia y arte: civilización.

Y estudiaste secretos guardadosen la comba infinita del cieloy plasmaste en tus libros sagradosel poder de tu genio creador.