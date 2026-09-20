¿Por qué no habrá clases este viernes 25 de septiembre en Yucatán? Esto dice el calendario de la Segey

Después del descanso escolar por el 16 de septiembre, los estudiantes de educación básica en Yucatán tendrán otro día sin clases durante este mes.

El viernes 25 de septiembre de 2026 está marcado en el calendario escolar del ciclo 2026-2027 como una fecha sin actividades escolares para alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

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Por ello, madres y padres de familia deberán tomar en cuenta que las clases se reanudarán de manera habitual el lunes 28 de septiembre, conforme al calendario de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey).

¿Por qué no habrá clases el viernes 25 de septiembre en Yucatán?

El viernes 25 de septiembre de 2026 se llevará a cabo el primer Consejo Técnico Escolar (CTE) ordinario del ciclo escolar 2026-2027, una jornada contemplada en el calendario oficial para el trabajo del personal docente.

Debido a esta actividad, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases ese día. La fecha no corresponde a un día festivo, sino a una jornada de trabajo escolar destinada al personal educativo.

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El calendario de educación básica contempla ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar durante el ciclo 2026-2027.

La primera será el 25 de septiembre; posteriormente están programadas para el 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026, así como el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027.