Pago de Pensiones Bienestar en Yucatán: Conoce qué letras cobran del 21 al 25 de septiembre

El pago de las Pensiones y Programas para el Bienestar en Yucatán continúa durante septiembre con la dispersión correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026, por lo que esta semana habrá nuevos depósitos para beneficiarios cuyos apellidos comienzan con determinadas letras.

Del lunes 21 al viernes 25 de septiembre, las personas beneficiarias de Yucatán podrán recibir el recurso directamente en su Tarjeta del Bienestar, de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido.

El calendario de pagos se desarrolla de manera escalonada y contempla depósitos del 1 al 25 de septiembre, por lo que no todas las personas reciben el apoyo el mismo día.

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¿Quiénes cobran las Pensiones Bienestar en Yucatán del 21 al 25 de septiembre?

Para esta semana, el calendario de las Pensiones Bienestar en Yucatán contempla depósitos para las personas cuyo primer apellido comienza con las letras M, N, Ñ, O, P y Q. Las fechas correspondientes son:

Letra R: lunes 21 y martes 22 de septiembre.

Letra S: miércoles 23 de septiembre.

Letras T, U y V: jueves 24 de septiembre.

Letras W, X, Y y Z: viernes 25 de septiembre.

El depósito se realiza directamente en la Tarjeta del Bienestar, por lo que los beneficiarios yucatecos no necesitan acudir a una sucursal bancaria para recibir el dinero.

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En caso de que una persona tenga programado su pago en alguna de estas fechas, puede verificar posteriormente el saldo de su tarjeta para confirmar la llegada del recurso.

¿Cuánto depositan de las Pensiones Bienestar en Yucatán?

El monto que recibirán los beneficiarios en Yucatán depende del programa al que estén incorporados. Para el bimestre septiembre-octubre de 2026, los apoyos son:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad Permanente: 3 mil 300 pesos.

Estos recursos corresponden a un periodo bimestral y son entregados de acuerdo con el calendario establecido para septiembre.