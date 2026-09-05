Dzitbalché: Piden limpiar terrenos baldíos tras mordedura de serpiente a menor

Familiares de la menor que fue mordida por una Holpoch pidieron a los propietarios de los terrenos aledaños a mandar a limpiarlos debido a que ahí se esconden esas víboras peligrosas que mordieron a su menor que aun se encuentra en recuperación hospitalaria, por lo que piden a esas familias atender sus predios ya que en lo que respecta sus terrenos esta completamente limpio.
Lo anterior lo dio a conocer la abuelita de la menor María Ramona Chi Chable, quien dijo que antes su esposo le daba mantenimiento a dichos terrenos sin embargo ahora los dueños anteriores ya han fallecido, por lo que los familiares del difunto pidieron que ya no los limpien sin embargo ahora ya es puro monte, por lo que mencionaron que urge que se preocupen en atenderlo o de lo contrario que lo vendan para que otras personas puedan darle mantenimiento a dichos terrenos.
La abuelita menciono que su nieta se encontraba haciendo su tarea mientras que su mamá estaba preparando su candela para poder tortear sus tortillas a mano, cuando la menor estudiante del CONALEP grito mencionando que algo la mordió por lo que la víbora después de su ataque se acomodo de bajo del banquillo donde estaba la menor, por lo que su hermanito busco el palo de una escoba y cuando alumbro con su foco de mano la culebra levanto la cabeza y se preparo para atacar una vez mas sin embargo el menor se adelanto y casi lo parte en dos a la serpiente antes que atacara.
La tía de la menor enseguida aviso a su propio hermano que estaba trabajando para que identificara que tipo de culebra había atacado a la menor, por lo que pidió permiso y al llegar a su casa vio que es una serpiente muy peligrosa por lo que enseguida solicitaron el apoyo de la ambulancia quienes llegaron de manera urgente por lo que rápidamente subieron a la menor así como a la serpiente que ya habían matado y los trasladaron al hospital integral IMSS Bienestar para su rápida valoración de la menor que aun sigue en el hospital en observación debido a que aun no se ha desinflamado su pies derecho donde recibió la mordedura.
La abuelita dijo que su nieta estaba feliz por que ya estaba en el CONALEP por lo que estaba haciendo su tarea cuando fue atacada por dicha serpiente, por fortuna le salvaron la vida a tiempo y ahora solo esperan unos días para sea dada de alta a la menor Antonio Fernanda Caamal Poot de 15 años de edad.