Bukele niega haber transferido reservas de bitcoin de El Salvador por acuerdo con el FMI

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negó que el gobierno haya transferido todas las reservas nacionales de bitcoin a un operador privado como parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La aclaración surgió después de que el organismo informó avances en la transferencia del control operativo y de la propiedad mayoritaria de la billetera estatal Chivo a un operador privado.

Bukele respondió en su cuenta de X que “lo único que se transfirió fueron las acciones de Chivo” y sostuvo que la Reserva Estratégica de Bitcoin permanece bajo control del Estado.

¿Qué dijo el FMI sobre la billetera Chivo?

El FMI informó que la participación pública en Chivo se redujo de manera importante y que continúa el proceso para mejorar la transparencia sobre las tenencias de bitcoin.

El organismo explicó que la propiedad mayoritaria y el control operativo de la billetera fueron transferidos a un privado, mientras el gobierno mantiene una participación minoritaria y responsabilidades de custodia sobre los activos de los usuarios.

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Bukele rechazó que esa operación implique la entrega de la reserva nacional de bitcoin, cuyo valor fue estimado en alrededor de 618 millones de dólares.

Acuerdo con el FMI limita nuevas compras de bitcoin

El tema de las criptomonedas ha formado parte central del acuerdo entre El Salvador y el FMI desde que el país obtuvo una línea de crédito por mil 400 millones de dólares.

En enero de 2025, el gobierno retiró al bitcoin de su condición de moneda de curso legal dentro de los ajustes vinculados con el programa.

El FMI anunció además un acuerdo preliminar para liberar cerca de 140 millones de dólares adicionales, luego de que el gobierno demostrara que las compras recientes de bitcoin fueron financiadas mediante donaciones privadas y no con recursos públicos.

Normalmente no contesto directamente a tanta noticia falsa, pero esta me pareció un buen ejemplo de cómo estos “periodistas” y medios de comunicación MIENTEN descaradamente a sus lectores.



Lean este tuit, que ASEGURA que El Salvador ha transferido sus reservas de bitcoin a un… https://t.co/Y9OdnNpKal — Nayib Bukele (@nayibbukele) September 4, 2026

El Salvador mantendrá su reserva estratégica

El organismo indicó que, hacia adelante, no se contempla una acumulación adicional de bitcoin salvo aquella respaldada por donaciones documentadas.

Con ello, el gobierno salvadoreño mantendría la actual reserva estratégica, aunque bajo un esquema con mayores restricciones respecto del uso de recursos públicos para adquirir nuevas criptomonedas.

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