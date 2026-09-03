¡Susto en Calkiní! Serpiente Huolpoch muerde a menor de 15 años

Un grito escalofriante de una menor aterro a sus familiares al gritar que lo habían mordido una víbora, por lo que con pavor se acercaron y se percataron que era una Huolpoch una de las serpiente muy peligrosa de la península y que no es muy común en nuestra región, por lo que rápidamente dieron partes a las autoridades para su traslado de urgencia al hospital por lo que de manera Rápida acudieron los paramédicos del sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) quienes rápidamente abordaron a la menor y la trasladaron al hospital integral IMSS bienestar de Calkiní para su pronta atención médica.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 23 horas en un predio ubicado en la calle 29 del barro de San Juan detrás de la carretera federal Campeche Mérida donde tiene su domicilio la familia que realizo el reporte, por lo que ser una familia de escasos recursos y no tener algún medio para moverse rápidamente, decidieron marcar a los números de emergencia 911 para poder salvar la vida de la menor de 15 años quién estaba en shock tras lo ocurrido mientras que los familiares con los nervios debido a que deseaban que la ambulancia llegara rápidamente para la atención médica prehospitalaria por lo que se mantenían en la puerta del domicilio para alertar a los paramédicos.

Grito de auxilio alerta a familia tras mordedura de serpiente en Calkiní

Tras el reporte enseguida arribaron los paramédicos del sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) quienes al llevar rápidamente atendieron a la menor de 15 años quien fue trepada en una camilla para poder trasladarla al hospital, por lo que uno de los familiares sufrió a la unidad del rescate y con ella una bolsa donde tenían a la víbora que habían asesinado por el ataque que sufrió su familiar, por lo que junto con ellos se trasladaron al hospital integral IMSS Bienestar para su pronta valoración médica.

De manera inmediata fue ingresada la menor a la sala de urgencias mientras que otros médicos salieron en el estacionamiento para verificar que animal había atacado a la menor, para la aplicación del antídoto, por lo que enseguida identificaron a la serpiente venenosa que atacó a la menor quien estaba en la cocina de su casa donde al querer cerrar la puerta del patio no se percato de la Holpoch quien la atacó, por lo que su grito alertó a sus familiares quienes rápidamente sin perder tiempo dieron parte a los números de emergencia para su atención médica.