Impactante accidente en Laguna Seca obliga a detener la actividad de IndyCar

Un fuerte accidente encendió las alarmas este sábado en el circuito de Laguna Seca, luego de que el estadounidense Manuel Gil Del Real perdiera el control de su Porsche durante la primera carrera del Porsche Sprint Challenge USA West.

El incidente ocurrió en el famoso Sacacorchos, una de las zonas más reconocidas del trazado californiano. El Porsche 911 GT3 Cup golpeó la barrera de neumáticos, atravesó la protección y salió proyectado por encima de la valla hasta terminar entre los árboles ubicados fuera del circuito.

La magnitud del impacto obligó a detener temporalmente la actividad en pista. A pesar de la violencia del accidente, hubo una noticia favorable: Gil Del Real permaneció consciente después del choque y pudo ser atendido por los servicios de emergencia.

Posteriormente, Porsche Motorsport North America informó que el piloto fue trasladado en helicóptero a un hospital de Salinas, donde sería sometido a una evaluación médica para conocer el alcance de las lesiones provocadas por el impacto.

Las imágenes del vehículo mostraron la fuerza de la colisión. La zona frontal del Porsche quedó prácticamente destruida y el eje delantero se desprendió, aunque la jaula de seguridad que protegía el habitáculo permaneció intacta y cumplió una función fundamental durante el accidente.

El percance también tuvo una carga simbólica, ya que el lugar ahora es conocido como Zanardi Corkscrew, en homenaje al piloto italiano Alex Zanardi y al histórico rebase que protagonizó en esa curva durante una carrera de 1996.

Shocking accident at Laguna Seca. Appeared to have no brakes.



Driver was awake, has been transferred to hospital for evaluation and treatment. pic.twitter.com/WMjaK4dIXH — James Pavey (@jamespaveysport) September 5, 2026

El Sacacorchos también guarda un antecedente trágico. En 1999, el piloto uruguayo Gonzalo Rodríguez perdió la vida después de sufrir un accidente en ese mismo sector durante una competencia de CART. El episodio de este sábado, aunque de características distintas, volvió a poner bajo los reflectores la complejidad de esa parte del circuito.

Además de la atención médica y las labores de emergencia, el choque afectó el programa del fin de semana de IndyCar. Los daños en las barreras y la valla de protección requirieron reparaciones, por lo que la segunda práctica de la categoría sufrió un retraso y finalmente se redujo a solo 25 minutos.

Gil Del Real compite de manera parcial en la categoría GT3 Cup Masters del Porsche Sprint Challenge USA West y también es propietario de una empresa de marketing digital. Laguna Seca fue elegida como sede de la última fecha de la temporada 2026, dentro del mismo fin de semana del Gran Premio de Monterey de IndyCar.