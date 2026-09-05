Sismo de magnitud 7.4 en Chiapas suma 2 mil 327 réplicas; la mayor alcanzó 6.5

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que hasta las 08:00 horas de este sábado 5 de septiembre de 2026 se han registrado 2 mil 327 réplicas del sismo de magnitud 7.4 que ocurrió el pasado 17 de julio en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

De acuerdo con el reporte difundido por el organismo a través de su cuenta de X, la réplica de mayor intensidad alcanzó una magnitud de 6.5.

La actividad sísmica posterior al movimiento principal se ha mantenido durante varias semanas, con eventos de distinta magnitud registrados en la zona.

¿Cuántas réplicas ha dejado el sismo de Chiapas?

El SSN detalló que el conteo acumulado llegó a 2 mil 327 réplicas hasta la mañana del 5 de septiembre.

El movimiento principal ocurrió el 17 de julio de 2026 y tuvo una magnitud de 7.4, con referencia en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Noticia Destacada Sismo de magnitud 7.4 en Chiapas se sintió ligeramente en Ciudad del Carmen

Desde entonces, los sistemas de monitoreo han detectado una secuencia continua de movimientos posteriores.

La réplica más fuerte fue de magnitud 6.5

Entre todos los eventos contabilizados, el de mayor magnitud alcanzó 6.5, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional.

El organismo no informó en este mensaje sobre nuevos daños o afectaciones relacionadas con las réplicas recientes.

Hasta las 08:00 horas del 5/septiembre/2026 se han registrado 2,327 réplicas del sismo de M 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas el 17/julio/2026, la más grande de magnitud M 6.5. — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 5, 2026

SSN mantiene vigilancia de la actividad sísmica

El Servicio Sismológico Nacional continúa con el seguimiento de la actividad en la región y actualiza periódicamente el número de réplicas registradas.

La información difundida este sábado confirma que la secuencia sísmica posterior al movimiento de julio permanece activa, por lo que el monitoreo continúa en Chiapas y zonas cercanas.

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