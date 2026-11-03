Rescatan a grupo de adultos que se estaba ahogando en el balneario de la colonia Manigua

Un remolino en el mar puso en riesgo la integridad de varias personas al final de la calle 16 de Septiembre; paramédicos de la Cruz Roja las valoraron y ninguna requirió traslado hospitalario.

Una intensa movilización de elementos de seguridad pública y cuerpos de emergencia se registró en el balneario de la colonia Manigua, en Ciudad del Carmen, luego de que se reportara que varias personas se estaban ahogando en el mar. Los hechos ocurrieron al final de la calle 16 de Septiembre, donde se alertó sobre un grupo de adultos que tenía dificultades para salir del agua.

A su llegada, elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron la situación y se informó que las personas habían quedado atrapadas en un remolino formado en el mar, lo que les impedía salir por sus propios medios. Afortunadamente, lograron ser rescatadas antes de que la situación tuviera consecuencias mayores.

Una vez fuera del agua, los involucrados fueron valorados por los paramédicos, ya que algunos presentaban crisis nerviosa debido al momento de angustia que habían vivido. Sin embargo, ninguno presentó lesiones que ameritaran su traslado a un hospital, por lo que permanecieron en el lugar.

Por su parte, los agentes municipales realizaron algunas recomendaciones a las personas que se encontraban en el balneario, exhortándolas a extremar precauciones al ingresar al mar y evitar exponerse a zonas de riesgo, especialmente ante la presencia de corrientes o remolinos que puedan poner en peligro su integridad.

Finalmente, tras confirmar que todos se encontraban fuera de peligro y que la emergencia había sido controlada, los cuerpos de seguridad y auxilio se retiraron del sitio.