Pareja en motocicleta resulta lesionada tras choque frente al Puerto Pesquero Industrial

Una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta resultó lesionada tras verse involucrada en un accidente vial registrado frente al acceso número tres del Puerto Pesquero Industrial, en calles de la colonia Playa Norte de Ciudad del Carmen.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida 26, en el cruce con la calle 67, cuando un hombre y una mujer se desplazaban a bordo de una motoneta color verde, con placas de circulación del estado de Campeche, en dirección hacia el malecón costero de Playa Norte.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, los motociclistas circulaban aparentemente con preferencia sobre la avenida cuando, al llegar a la altura del acceso tres del Puerto Pesquero Industrial, un automóvil de la marca Kia, con placas del estado de Campeche, salió de las instalaciones.

Presuntamente, el conductor del automóvil realizó una maniobra de manera imprevista, cortando la circulación de la pareja, cuyos ocupantes de la motoneta no lograron anticipar la acción ni evitar el impacto.

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Tras el choque, ambos motociclistas fueron proyectados contra el pavimento, por lo que personas que se encontraban en la zona solicitaron la presencia de cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindarles los primeros auxilios y realizar una valoración médica. Afortunadamente, ninguno de los lesionados presentó heridas que ameritaran su traslado a un hospital.

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Los involucrados permanecieron en el lugar a la espera de la intervención de los peritos de Tránsito y de los ajustadores de las compañías aseguradoras, con la finalidad de determinar responsabilidades y cuantificar los daños ocasionados.

Sin embargo, de manera preliminar se informó que las partes habrían llegado a un acuerdo, por lo que posteriormente los involucrados se retiraron de la zona, quedando el incidente resuelto sin necesidad de mayores procedimientos.

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