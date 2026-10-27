Dan el último adiós a Jerry, hombre que fue amarrado y quemado vivo en Chelem

Gerardo Arturo Euán Chan, conocido como Jerry, falleció a consecuencia de las graves lesiones que sufrió durante una violenta agresión ocurrida en la comisaría de Chelem, donde presuntamente fue atado y prendido en fuego, en un caso que conmocionó a los habitantes de esta comunidad costera.

Fue su hermana, Zelmy Mariel, quien informó a través de sus redes sociales sobre el sepelio e invitó a familiares, amigos y conocidos a acompañarlos para darle el último adiós a Jerry.

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La despedida de Gerardo Arturo Euán Chan se llevó a cabo ayer a las 10:00 horas, en el Cementerio Xoclán, en Mérida, donde sus seres queridos le dieron sepultura en medio del dolor por su pérdida.

La muerte de Jerry dejó consternados a sus allegados y a la comunidad de Chelem, quienes lamentaron profundamente su trágica muerte.

Ahora, mientras la familia enfrenta el duelo, se espera que la investigación de las autoridades permita esclarecer plenamente el motivo del crimen y que las personas involucradas respondan ante la justicia conforme a lo establecido en la ley.

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Caso

Después de darse a conocer su fallecimiento, también se informó sobre la detención de al menos una persona presuntamente relacionada con este crimen.

El arresto fue reportado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Policía Municipal de Progreso, como parte de las acciones de las autoridades con relación a la investigación de los hechos.

Mientras avanzan las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades legales, el caso sigue generando indignación entre los habitantes del puerto y de otras comunidades por la violencia con la que fue agredido el hombre, cuyas lesiones finalmente le costaron la vida.