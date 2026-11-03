Campeche implementa el proyecto Wolbachia para combatir el dengue, zika y chikungunya 

La Secretaría de Salud del Estado de Campeche ha puesto en marcha el innovador Proyecto Wolbachia, una estrategia biológica y de salud pública destinada a proteger a las familias campechanas y reducir la transmisión de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, zika y chikungunya.

La estrategia comenzó formalmente con una fase de ataque intensivo a partir del 19 de octubre, mediante nebulizaciones previas e intensivas en todas las colonias de los municipios de San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen. La primera etapa busca reducir temporalmente la población de mosquitos silvestres.

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El objetivo de eliminar a estos moscos es preparar el terreno antes de la introducción de los especímenes del proyecto. El método se basa en el uso de Wolbachia, una bacteria natural presente en diversos insectos que impide que los virus del dengue, zika y chikungunya se multipliquen en el organismo del mosquito.

Las autoridades señalaron que al liberar en el entorno a los denominados "mosquitos buenos" portadores de esta bacteria, se logra transmitirla de manera hereditaria a las siguientes generaciones, reduciendo la capacidad del vector para propagar estas enfermedades de forma segura y sostenible.

¡Ya iniciamos con el proyecto Wolbachia! 🦟🦠 Estrategia innovadora para proteger la salud de las familias y contribuir a la prevención del #Dengue, #Zika y #Chikungunya. Estamos realizando nebulizaciones previas e intensivas en los municipios de #Campeche y #Carmen. https://t.co/jzRofj9tIj — Salud Campeche (@SaludCampeche) November 3, 2026

Para finalizar se hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a estas labores facilitando el trabajo de las brigadas. Se recomienda abrir puertas y ventanas al paso de los vehículos de nebulización para eliminar los mosquitos que se refugian al interior de las viviendas. Asimismo, se reitera la importancia de mantener la estrategia comunitaria de "tapa, lava, voltea y tira" para erradicar posibles criaderos.

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