Zona de baja presión podría formarse en el Atlántico, ¿representa peligro para Yucatán?

Una zona de baja presión podría desarrollarse en los próximos días al sur de las Bermudas, en el Atlántico Central Subtropical; sin embargo, el sistema meteorológico no representa peligro para Yucatán ni para México, debido a que se desplazaría hacia aguas del Atlántico Norte, lejos de la Península.

De acuerdo con el más reciente reporte meteorológico, el fenómeno podría formarse junto a los restos de un sistema frontal debilitado y adquirir gradualmente algunas características subtropicales hacia finales de esta semana o durante el fin de semana.

Noticia Destacada A 21 años de “Wilma”, rescatistas y ciudadanos recuerdan la devastación en Quintana Roo

¿La zona de baja presión afectará a Yucatán?

Por su ubicación y trayectoria prevista, el sistema se mantendría lejos del Golfo de México y del Mar Caribe, por lo que no se esperan afectaciones para Yucatán ni para el resto del territorio nacional.

⚠️El #SMNmx vigila una zona de #BajaPresión con potencial para desarrollar un #CiclónTropical en el océano #Atlántico. Más información en el gráfico📷 ⤵️ https://t.co/lBxrXV1W0K — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 3, 2026

Aunque se prevé que el sistema avance lentamente hacia el este, las condiciones ambientales podrían volverse desfavorables para su desarrollo a principios de la próxima semana.

Por este motivo, la probabilidad de que evolucione a depresión o tormenta tropical lejos de la región se mantiene en un nivel medio.

Noticia Destacada Plan DN-III-E: Sedena despliega más de 11 mil militares por huracanes y evacúa a 5 mil 625 personas

¿Cuándo termina la temporada de huracanes 2026?

La temporada de ciclones tropicales en el océano Atlántico concluye oficialmente el próximo 30 de noviembre. Por ello, aunque se acerca su cierre, todavía pueden desarrollarse sistemas meteorológicos durante las próximas semanas.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada sobre las condiciones del tiempo y posibles cambios en la actividad ciclónica mediante los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil.