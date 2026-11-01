Golpeado con un bate durante presunto asalto en la Periférica Norte.

El hombre sufrió una herida en la cabeza y perdió abundante sangre; paramédicos de la Cruz Roja lo auxiliaron y trasladaron a un hospital. El presunto agresor escapó con sus pertenencias y un teléfono celular.

Una movilización de los cuerpos de emergencia se registró a las afueras de una farmacia Guadalajara, ubicada sobre la avenida Periférica Norte, en la esquina con la calle 35 de la colonia San Agustín del Palmar, en Ciudad del Carmen, luego de que se reportara a un hombre lesionado y con abundante sangrado en la cabeza.

Noticia Destacada Incendio en bodega junto a un hotel moviliza a cuerpos de emergencia en Ciudad del Carmen

De acuerdo con los primeros reportes, el masculino se encontraba tendido sobre la banqueta, quejándose de fuertes dolores y con una lesión que le provocaba una considerable pérdida de sangre. Ante la situación, ciudadanos que se encontraban en el lugar solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911.

Al ser auxiliado, el hombre manifestó que presuntamente había sido víctima de un asalto, durante el cual otro masculino lo habría agredido con un bate en el rostro para despojarlo de sus pertenencias, entre ellas un teléfono celular de la marca Vivo, color negro.

El hombre manifestó que presuntamente había sido víctima de un asalto. / Por Esto.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron una valoración de las lesiones y le proporcionaron atención prehospitalaria, aplicándole curaciones y un vendaje para controlar el sangrado. También acudieron elementos de Protección Civil, quienes colaboraron con los socorristas para colocar al lesionado en una camilla y facilitar su traslado.

Una vez estabilizado para su movilización, el hombre fue llevado a un hospital para recibir atención médica y una valoración más completa de la herida que presentaba en la cabeza.

Noticia Destacada Tractocamión arrastra varios metros a taxi con pasajero a bordo en Ciudad del Carmen

Hasta el momento, no se contaba con información sobre la identidad o el paradero del presunto responsable, quien habría escapado después de la agresión. Los hechos fueron reportados a las autoridades correspondientes para el seguimiento del caso.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal