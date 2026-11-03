Riña entre dos hombres termina con daños a un automóvil en la colonia Santa Rosalía

Uno de los involucrados terminó con el rostro ensangrentado tras enfrentarse a golpes en plena vía pública; durante el altercado también fueron utilizadas armas blancas y piedras.

Una movilización de elementos de la Dirección de Seguridad Pública se registró en la colonia Santa Rosalía, luego del reporte de una riña entre dos hombres en la vía pública, donde uno de los involucrados habría terminado con el rostro ensangrentado y un automóvil resultó vandalizado.

Los hechos ocurrieron a las afueras de un domicilio ubicado sobre la avenida Corregidora, entre las calles Miguel Hidalgo y Costilla y Sor Juana Inés de la Cruz, en Ciudad del Carmen.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, uno de los sujetos llegó a bordo de una motocicleta particular y comenzó a reclamarle a otro hombre que se encontraba dentro de una vivienda, presuntamente por problemas relacionados con una mujer.

El recién llegado habría portado un cuchillo y amenazado al ocupante del domicilio, quien posteriormente salió del inmueble, también con un arma blanca, lo que provocó que la discusión subiera de tono y terminara en un enfrentamiento a golpes sobre la vía pública. Durante el altercado, un automóvil propiedad de uno de los habitantes de la vivienda también resultó con daños, luego de que presuntamente fuera atacado con piedras y bloques, con los que le destrozaron el parabrisas.

Después de la confrontación, ambos hombres se separaron y el sujeto que había llegado en motocicleta se retiró del lugar con diversas lesiones y el rostro ensangrentado.

Minutos más tarde arribaron dos unidades de Seguridad Pública para atender el reporte y controlar la situación; sin embargo, al momento de su llegada, los involucrados ya se habían retirado.

En el sitio únicamente permaneció una familiar del propietario del vehículo, quien proporcionó información a los oficiales y manifestó que acudirían ante la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia correspondiente por los daños ocasionados a la unidad. Una vez recabados los datos, los policías se retiraron del lugar.