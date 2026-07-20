Riña entre vecinos terminó en batalla campal en la Región 247 de Cancún; detuvieron a cuatro

Una fuerte movilización policiaca y de cuerpos de emergencia se registró las primeras horas del lunes, en el fraccionamiento Rinconadas del Mar, en la región 247, luego de que una disputa entre vecinos escalara hasta convertirse en una batalla campal que dejó cuatro personas detenidas, daños materiales y varios involucrados lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, el conflicto habría iniciado por un presunto robo de agua, situación que desató una acalorada discusión entre habitantes del sector. Testigos señalaron que algunos de los participantes aparentemente se encontraban bajo los efectos del alcohol, lo que contribuyó a que la confrontación aumentara rápidamente de intensidad.

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Según versiones recabadas en el lugar, durante la riña una mujer fue agredida físicamente y su motocicleta, así como parte de su vivienda, resultaron con diversos daños. Sin embargo, el enfrentamiento no terminó ahí.

Con el paso de los minutos, los involucrados presuntamente comenzaron a causar destrozos en otros vehículos estacionados y posteriormente agredieron a dos adolescentes, hecho que provocó la reacción de otros vecinos, quienes decidieron intervenir para defender a los jóvenes.

La situación derivó en una pelea generalizada en plena vía pública, donde no solo hubo golpes, sino también lanzamiento de piedras y objetos contundentes, mientras varios habitantes documentaban lo ocurrido con sus teléfonos celulares. Los videos comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales, generando preocupación entre los residentes de la zona.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para controlar la situación y, tras varios minutos de tensión, lograron asegurar a cuatro personas, entre ellas tres hombres y una mujer, quienes fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

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Asimismo, personal del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) brindó apoyo durante el operativo y trasladó a dos menores de edad a un sitio seguro con el fin de proteger su integridad física y ofrecerles el resguardo necesario.

Al concluir el operativo, sobre la calle permanecían tres motocicletas tiradas, además de diversos daños visibles en un inmueble y en varios vehículos. Habitantes del fraccionamiento continuaban molestos por los hechos y exigían que se actuara conforme a la ley para evitar que este tipo de incidentes vuelva a repetirse.

Paramédicos de una empresa privada valoraron a un adolescente de 15 años que presentó golpes durante el altercado. Tras la revisión médica se determinó que sus lesiones no ameritaban traslado hospitalario.