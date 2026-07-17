Sujeto recibe brutal golpiza tras insultar a la madre fallecida de un hombre en Ciudad del Carmen

Un hombre resultó con severas lesiones en el rostro y fue trasladado de urgencia a un hospital, luego de protagonizar una violenta riña ocurrida cerca de la medianoche en calles de la colonia Miami, en Ciudad del Carmen.

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Los hechos se registraron sobre la calle 59, entre las calles 38 y 40, donde, de acuerdo con información recabada en el lugar, la confrontación inició cuando el ahora lesionado presuntamente lanzó insultos dirigidos a la madre de otro hombre.

Según la versión proporcionada por el presunto agresor a las autoridades, los comentarios ofensivos iban dirigidos a su madre, quien recientemente falleció, situación que provocó que perdiera el control y respondió a golpes.

Durante la agresión, el afectado recibió múltiples puñetazos y terminó tendido sobre la vía pública, con el rostro ensangrentado y severamente inflamado, mientras el pavimento quedó cubierto de sangre debido a las heridas que presentaba.

Vecinos del sector intervinieron para separar a ambos involucrados y evitar que la pelea continuara, al tiempo que solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal Preventiva para tomar conocimiento de lo ocurrido y asegurar la zona, mientras que paramédicos de los grupos Nova y ACSES brindaron atención prehospitalaria al lesionado. Tras una valoración médica, determinaron que las lesiones en el rostro requerían atención especializada, por lo que fue trasladado a un hospital.

Pese a la fuerte movilización de cuerpos de seguridad y emergencia, no se reportaron personas detenidas. Las autoridades exhortaron a los involucrados a presentar la denuncia correspondiente en caso de que deseen que se inicie una investigación formal por estos hechos.

JGH