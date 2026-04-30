En Ciudad del Carmen acusan a AT&T de modificar plan telefónico sin previo aviso

Un ciudadano identificado como Luis denunció públicamente sentirse afectado tras una aparente inconsistencia en el contrato de un plan de telefonía móvil adquirido con la empresa AT&T, situación que derivó en una inconformidad dentro de una de sus sucursales.

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De acuerdo con el testimonio del afectado, al momento de contratar un equipo bajo un esquema de renta y financiamiento, se le estableció un plazo fijo de 36 meses con una mensualidad previamente acordada. Sin embargo, al acudir a realizar su primer pago, personal de la sucursal le informó que su plan había sido modificado a un esquema de 24 meses, lo que implicaba un incremento en el monto mensual a cubrir.

Luis aseguró que nunca fue notificado de dicho cambio y señaló que esta modificación lo coloca en una situación desfavorable, al alterar las condiciones originales bajo las cuales aceptó el contrato. Ante ello, decidió reclamar directamente en la sucursal, donde, según relató, no obtuvo una solución favorable.

El afectado indicó que el gerente del establecimiento únicamente le ofreció dos alternativas que, a su consideración, no representaban un beneficio ni una solución justa al problema. Asimismo, mencionó que la presunta falla se habría originado por un error del empleado que realizó la captura inicial de sus datos.

Durante el intercambio, personal de seguridad del establecimiento solicitó la presencia de elementos policiales ante la insistencia del cliente. No obstante, los agentes únicamente acudieron a tomar conocimiento de los hechos, sin que se registraran detenciones.

Finalmente, Luis manifestó su intención de acudir a otra sucursal de la misma compañía para obtener información más detallada sobre su caso y explorar posibles vías de solución al inconveniente que enfrenta. Hasta el momento, la empresa no ha emitido una postura oficial respecto a este señalamiento.

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