Ciudad del Carmen: Locatarios exigen vigilancia permanente en mercado Alonso Felipe

Locatarios del mercado Alonso Felipe de Andrade alzaron la voz para exigir mayor presencia de la Policía Municipal ante el incremento de situaciones de riesgo, como la registrada el pasado fin de semana cuando un sujeto intentó acuchillar a un trabajador del centro de abasto.

Según Jorge Simón Díaz, presidente de la Unión de Locatarios, no sería la primera vez que identifican a indigentes armados, quienes al ser ahuyentados reaccionan de forma violenta y agresiva contra cualquier persona.

El percance ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana del domingo, cuando dos hombres iniciaron una discusión que derivó en una agresión con arma blanca, dejando a ambos lesionados. El agresor dejó un rayón en el brazo y cortó la camisa de José del Carmen Heredia, conocido como el “ave negra”.

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Los locatarios señalaron que varias personas en situación de calle permanecen dentro del mercado portando objetos punzocortantes e incluso presuntas armas de fuego, lo que representa un riesgo constante para clientes y trabajadores.

Ante este panorama, elaboraron un oficio respaldado por 40 comerciantes, que será entregado a la administración del mercado y posteriormente a la presidencia municipal, solicitando vigilancia policiaca permanente en el lugar.

Explicaron que los vigilantes del mercado no están facultados para intervenir en situaciones delictivas, por lo que requieren presencia permanente de la Policía Municipal, ya que los rondines actuales no garantizan seguridad.

Finalmente, reiteraron el llamado a las autoridades para restablecer un módulo policiaco dentro del mercado, como ocurría anteriormente, a fin de garantizar la seguridad y prevenir hechos que pongan en riesgo a quienes acuden diariamente.